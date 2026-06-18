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Splnomocnenec Štefánek: SR má v AI konkurenčnú výhodu, využime ju
Veľký potenciál vidí splnomocnenec v prepojení dátových centier s automobilovým priemyslom, kde by sa v budúcnosti mohli vyrábať autonómne vozidlá či humanoidné roboty.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Slovensko má v oblasti umelej inteligencie (AI) výraznú strategickú výhodu, a to najmä pri jej zavádzaní do priemyslu. Na konferencii Jarná ITAPA 2026 to uviedol splnomocnenec vlády SR pre AI Radoslav Štefánek, podľa ktorého krajina disponuje jedinečnou kombináciou stabilnej energetiky, pripravenej infraštruktúry starých priemyselných areálov a vysoko automatizovaného priemyslu. Experti v diskusii vyzdvihli aj úlohu vzdelávania, v ktorom SR robí reformy.
Veľký potenciál vidí splnomocnenec v prepojení dátových centier s automobilovým priemyslom, kde by sa v budúcnosti mohli vyrábať autonómne vozidlá či humanoidné roboty. Pre výstavbu dátových centier má Slovensko predpoklady vďaka jadrovým elektrárňam a modernej distribučnej sústave. Podľa Štefánka by však nemalo ísť o obrovské komplexy s výkonom nad 50 megawattov vhodné pre globálnych technologických gigantov, takzvaných hyperscalerov. Slovenské kapacity by mohli v rámci európskej spolupráce slúžiť napríklad na bezpečné ukladanie dát niektorej európskej vlády, prípadne na poháňanie superpočítačov.
Vládny splnomocnenec zároveň apeloval na to, aby sa firmy ani štát nesnažili hľadať stopercentne dokonalé riešenia, ale radšej projekty rýchlo rozbehli. Podľa neho je dobré aj 80-percentné riešenie a dôležitý je každý pilotný projekt dotiahnutý do konca v krátkom čase. Vďaka tomu, že sa Európa osamostatňuje od technologických riešení zo Spojených štátov, majú dnes podľa Štefáneka šancu konkurovať globálnym hráčom aj malé a stredné slovenské firmy.
Príležitosť na lacnú a jednoduchú digitálnu transformáciu má podľa splnomocnenca vďaka dostupnosti technológií aj štátna správa. Ambíciou je začať menšími pilotnými projektami na automatizáciu administratívnej rutiny, napríklad pri vyhodnocovaní eurofondových výziev. „Finálne rozhodnutie aj tak urobí človek. Ale ten proces tvrdej práce pri vyhodnocovaní, tam tá technológia vie veľmi dobre pomôcť,“ vysvetlil.
Slová splnomocnenca o tom, že Slovensko je v mnohých aspektoch využívania AI popredu, potvrdil na konferencii aj Radoslav Baťo Varga z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR. Rezort od minulého septembra mení formálne dokumenty a vzdelávacie programy pre všetky stupne škôl s cieľom vychovať AI gramotnú generáciu aj nových špecialistov. „Trúfam si povedať, že v oblasti vzdelávania v AI je Slovensko popredu, patrí k lídrom v tejto oblasti, minimálne v európskom kontexte,“ uviedol Baťo Varga.
Zároveň doplnil, že od septembra vzniknú v Bratislave a Košiciach dve nové kompetenčné centrá pre umelú inteligenciu, z ktorých každé získalo dotáciu šesť miliónov eur. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zároveň v spolupráci s globálnou technologickou firmou NVIDIA spúšťajú medzinárodný študijný program zameraný na AI.
Pozíciu Slovenska ako jedného z lídrov v oblasti vzdelávania pre AI potvrdil aj Peter Trajlinek zo spoločnosti Aricoma, podľa ktorého slovenský pokrok vnímajú a oceňujú aj medzinárodní výrobcovia. Upozornil však, že technológie napredujú mimoriadne rýchlo a najväčšou výzvou pre štát bude udržať kontinuitu nastavených procesov. „Kontinuita je vec, s ktorou máme permanentný problém. To, čo robí tím na školstve, a nie je to len školstvo, potrebujeme ich to nechať robiť aj potom. To znamená nezastaviť ich a nezačať od nuly,“ konštatoval Trajlinek.
Veľký potenciál vidí splnomocnenec v prepojení dátových centier s automobilovým priemyslom, kde by sa v budúcnosti mohli vyrábať autonómne vozidlá či humanoidné roboty. Pre výstavbu dátových centier má Slovensko predpoklady vďaka jadrovým elektrárňam a modernej distribučnej sústave. Podľa Štefánka by však nemalo ísť o obrovské komplexy s výkonom nad 50 megawattov vhodné pre globálnych technologických gigantov, takzvaných hyperscalerov. Slovenské kapacity by mohli v rámci európskej spolupráce slúžiť napríklad na bezpečné ukladanie dát niektorej európskej vlády, prípadne na poháňanie superpočítačov.
Vládny splnomocnenec zároveň apeloval na to, aby sa firmy ani štát nesnažili hľadať stopercentne dokonalé riešenia, ale radšej projekty rýchlo rozbehli. Podľa neho je dobré aj 80-percentné riešenie a dôležitý je každý pilotný projekt dotiahnutý do konca v krátkom čase. Vďaka tomu, že sa Európa osamostatňuje od technologických riešení zo Spojených štátov, majú dnes podľa Štefáneka šancu konkurovať globálnym hráčom aj malé a stredné slovenské firmy.
Príležitosť na lacnú a jednoduchú digitálnu transformáciu má podľa splnomocnenca vďaka dostupnosti technológií aj štátna správa. Ambíciou je začať menšími pilotnými projektami na automatizáciu administratívnej rutiny, napríklad pri vyhodnocovaní eurofondových výziev. „Finálne rozhodnutie aj tak urobí človek. Ale ten proces tvrdej práce pri vyhodnocovaní, tam tá technológia vie veľmi dobre pomôcť,“ vysvetlil.
Slová splnomocnenca o tom, že Slovensko je v mnohých aspektoch využívania AI popredu, potvrdil na konferencii aj Radoslav Baťo Varga z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR. Rezort od minulého septembra mení formálne dokumenty a vzdelávacie programy pre všetky stupne škôl s cieľom vychovať AI gramotnú generáciu aj nových špecialistov. „Trúfam si povedať, že v oblasti vzdelávania v AI je Slovensko popredu, patrí k lídrom v tejto oblasti, minimálne v európskom kontexte,“ uviedol Baťo Varga.
Zároveň doplnil, že od septembra vzniknú v Bratislave a Košiciach dve nové kompetenčné centrá pre umelú inteligenciu, z ktorých každé získalo dotáciu šesť miliónov eur. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zároveň v spolupráci s globálnou technologickou firmou NVIDIA spúšťajú medzinárodný študijný program zameraný na AI.
Pozíciu Slovenska ako jedného z lídrov v oblasti vzdelávania pre AI potvrdil aj Peter Trajlinek zo spoločnosti Aricoma, podľa ktorého slovenský pokrok vnímajú a oceňujú aj medzinárodní výrobcovia. Upozornil však, že technológie napredujú mimoriadne rýchlo a najväčšou výzvou pre štát bude udržať kontinuitu nastavených procesov. „Kontinuita je vec, s ktorou máme permanentný problém. To, čo robí tím na školstve, a nie je to len školstvo, potrebujeme ich to nechať robiť aj potom. To znamená nezastaviť ich a nezačať od nuly,“ konštatoval Trajlinek.