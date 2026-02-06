< sekcia Ekonomika
Vládou schválený export zbraní z Nemecka zaznamenal mierny pokles
Hodnota vládou odsúhlaseného vývozu zbraní z Nemecka dosiahla v minulom roku približne 12 miliárd eur, uviedlo ministerstvo.
Autor TASR
Berlín 6. februára (TASR) - Nemecko pokračovalo vo vysokom exporte zbraní aj v minulom roku, hodnota exportu sa však oproti roku 2024 znížila. Na druhej strane, rok 2024 predstavoval rekord, keď nemecké firmy vyviezli so súhlasom vlády zbrane za viac než 13 miliárd eur. Oznámilo to v piatok nemecké ministerstvo hospodárstva. Informovala o tom agentúra DPA.
Hodnota vládou odsúhlaseného vývozu zbraní z Nemecka dosiahla v minulom roku približne 12 miliárd eur, uviedlo ministerstvo. V predchádzajúcom roku predstavoval tento export rekordných 13,33 miliardy eur a prekonal tak predchádzajúci rekord z roku 2023 na úrovni 12,15 miliardy eur.
Drvivú väčšinu zbraní exportovalo Nemecko do ostatných krajín Európskej únie alebo do štátov NATO a partnerských krajín. Do týchto štátov smerovali zbrane za 10,7 miliardy eur.
Čo sa týka jednotlivých krajín, na prvom mieste rebríčka je Ukrajina, kam smerovali vládou odsúhlasené zbrane v hodnote viac než dve miliardy eur, aj keď Ukrajina je zaradená medzi tretie krajiny. Zhruba 10 % z celkovej hodnoty exportu (zbrane za približne 1,2 miliardy eur) smerovalo do ďalších tretích krajín vrátane Južnej Kórey a Singapuru.
