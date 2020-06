Centrálne banky presúvajú pozornosť od záchrany k podpore ekonomík

Londýn 7. júna (TASR) - Vlády a centrálne banky na celom svete presúvajú svoju pozornosť od snahy o záchranu k podpore zotavovania ekonomík z najhlbšieho poklesu od hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia.



Po vyčlenení miliárd eur a dolárov na opatrenia, ktoré mali zabrániť kolapsu hospodárstiev a trhov, teraz zdvojnásobujú tieto sumy, aby podporili zotavenie, keď sa blokády ekonomík spojené s pandémiou nového koronavírusu začínajú uvoľňovať.



Podľa odhadu Bloomberg Economics sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) v máji znížil o 2,3 %, čo bol menší pokles ako o 4,8 % v apríli.



Politici si uvedomujú, že domácnosti a malé podniky budú teraz potrebovať väčšiu podporu, aby sa z krízy nedostatočnej likvidity nestala kríza solventnosti.



Nová vlna stimulov ukazuje, že vlády a centrálne banky zosynchronizovali svoje úsilie, aby zabezpečili pomoc trhom, bankám aj firmám.



Európska centrálna banka minulý týždeň oznámila zvýšenie nákupu aktív zo 600 miliárd eur na 1,35 bilióna eur a predĺžila svoj program stimulov minimálne do konca júna 2021. Nemecká vláda schválila nový daňový stimul vo výške 130 miliárd eur. Vyjadrila tiež podporu novému fondu obnovy Európskej únie vo výške 750 miliárd eur. „Bolo potrebné konať,“ uviedla tento týždeň na tlačovej konferencii prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.



Podobná situácia je aj v Ázii. Japonsko, Čína a Južná Kórea už tiež predstavili stámiliardové balíky na pomoc ekonomikám, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Americkí zákonodarcovia pokračujú v diskusii o ďalších fiškálnych stimuloch a Federálny rezervný systém, ktorý sa stretne 10. júna, spustil nový program pôžičiek na podporu ekonomiky a trhov.



Najnovšie údaje o vývoji zamestnanosti v USA dávajú nádej, že doterajšie balíky stimulov sa začína premietať do ekonomiky. V máji totiž americkí zamestnávatelia vytvorili rekordných 2,5 milióna nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 13,3 %.



Každému je však jasné, že ani všetky tieto balíky nebudú stačiť na to, aby sa hospodársky rast vrátil na úroveň ako na začiatku roka. Otázne tiež je, dokedy môžu banky svojou menovou politikou pomáhať ekonomikám, kým stratia "palebnú silu". Obavy vyvoláva aj zadlžovanie štátov a riziko návratu k úsporným opatreniam.



Analytici sa zhodujú, že vytváranie pracovných miest bude nevyhnutné na konsolidáciu akéhokoľvek oživenia. Bude si to vyžadovať podporu spoločností na rekvalifikáciu zamestnancov, stimuly na zamestnávanie starších pracovníkov a od vlád, aby pokračovali v subvencovaní miezd. Podľa aprílového odhadu Medzinárodnej organizácie práce viac ako miliarde pracujúcich hrozí vysoké riziko zníženia miezd alebo straty zamestnania.



Rýchlejšie oživenie trhu práce pomôže urýchliť ekonomické oživenie a zníži riziko zhoršenia príjmovej nerovnosti a sociálneho stresu.