Vlády v EÚ tvrdo súperia o čínske investície do výroby elektromobilov

Brusel 15. júna (TASR) - Európske vlády majú síce obavy zo záplavy lacných čínskych elektrických vozidiel (EV), no zároveň tvrdo súperia o podiel na investíciách do výroby a do pracovných miest, ktoré prinášajú noví konkurenti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zatiaľ čo Európska únia (EÚ) vyšetruje čínske dotácie na výrobu elektromobilov a zavádza clá na ich dovoz, vlády v bloku sa snažia stimulmi prilákať čínske firmy, aby si u nich postavili európske továrne.



Výrobné náklady pre čínskych výrobcov elektrických vozidiel, ako sú BYD, Chery Automobile či štátom vlastnený Saic Motor, sú doma oveľa nižšie, napriek tomu sa chcú usadiť v Európe, aby ušetrili na preprave a vyhli sa clám.



"Čínski výrobcovia vedia, že ich autá musia byť vnímané ako európske, ak chcú vzbudiť záujem medzi európskymi zákazníkmi," povedal Gianluca Di Loreto z poradenskej firmy Bain & Company.



Predaj áut čínskych značiek predstavoval v minulom roku len 4 % z európskeho trhu a podľa konzultačnej spoločnosti AlixPartners do roku 2028 stúpne len na 7 %.



Maďarsko, ktoré v roku 2023 vyrobilo približne 500.000 vozidiel, si zabezpečilo prvú európsku investíciu čínskej automobilky. Oznámil ju minulý rok čínsky gigant BYD, ktorý v roku 2025 zvažuje aj druhý európsky závod.



Budapešť rokuje tiež s Great Wall Motor o jeho prvom závode v Európe. Ponúka hotovosť na vytváranie pracovných miest, daňové úľavy a uvoľnenú reguláciu v cieľových zónach, aby prilákalo zahraničné investície.



Čínsky Leapmotor chce zase využiť existujúcu kapacitu francúzsko-talianskeho partnera Stellantis, pričom si vybral za svoju výrobnú základňu jeho závod v meste Tychy v Poľsku.



Španielsko, druhý najväčší producent áut v Európe po Nemecku, si zabezpečilo investíciu od Chery, ktorá začne s výrobou vo 4. štvrťroku v bývalom závode Nissanu v Barcelone. Španielsko môže získať aj avizovanú štvrtú gigatováreň, ktorú v Európe plánuje Stellantis s CATL.



Automobilka Chery by chcela tiež druhé, väčšie zariadenie v Európe. Rokuje s viacerými vládami vrátane Ríma.



Saic má v úmysle postaviť dva európske závody, pričom Nemecko, Taliansko, Španielsko a Maďarsko sú v užšom výbere, uviedol zdroj, ktorý nechce byť menovaný.



V Európe pritom čelia čínski výrobcovia vyšším nákladom na všetko, od práce cez energie až po plnenie predpisov. Ich náklady na vývoz áut vyrobených v Číne sa však môžu rýchlo zvýšiť a ohroziť už aj tak slabé marže.



Čínski výrobcovia môžu považovať mzdové náklady v severnej Európe za príliš vysoké na konkurencieschopnú výrobu, zatiaľ čo juh kontinentu, Taliansko alebo Španielsko, ponúkajú rovnováhu medzi nižšími mzdovými nákladmi a relatívne vysokými výrobnými štandardmi, čo je obzvlášť dôležité pre prémiové vozidlá.



Pre lacnejšie vozidlá sú atraktívne lokality vo východnej Európe. A tiež Turecko, kde sa v súčasnosti vyrába približne 1,5 milióna áut ročne, väčšinou pre EÚ.



Colná únia Turecka s EÚ a dohody o voľnom obchode s krajinami mimo EÚ zaručujú bezcolný vývoz vozidiel aj komponentov.