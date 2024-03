Vlahu pre sladovnícky jačmeň majú zabezpečiť aj nové výsadby stromov

Oponice 22. marca (TASR) - K Svetovému dňu vody sa symbolicky viaže výsadba 150 kusov sadeníc čerešní, ktorá sa uskutočnila v Oponiciach neďaleko Nitry v rámci projektu Pre jačmeň. Výsadba stromov má podporiť zadržiavanie vody v poľnohospodárskej krajine a je výsledkom spolupráce pivovarníkov, pestovateľov a odborníkov na agrolesníctvo.



"Pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku čelí posledné roky veľkým výzvam. Hlavnými dôvodmi sú zmena klímy a výkyvy počasia, ktoré túto plodinu, vysokocitlivú na vlahu, oberajú o kvalitu," skonštatoval Ivan Tučník zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorá je jedným z partnerov projektu.



Sladovnícky jačmeň vzhľadom na relatívne krátky vegetačný cyklus potrebuje dostatok vlahy primárne v jarnom období. Jej nedostatok sa prejaví slabou hustotou porastu, malou veľkosťou zŕn alebo vysokým obsahom dusíka. Naopak, veľký objem zrážok na konci vegetačného obdobia sa môže prejaviť v podobe plesní a ďalších poškodení zŕn.



Dlhodobý trend osevných plôch sladovníckeho jačmeňa je negatívny, ich rozloha klesá. Kým v roku 2012 predstavovala plocha s jarným sladovníckym jačmeňom takmer 70.000 hektárov, v minulom roku to bolo zhruba 40.000 hektárov. "Je potrebné adaptovať sa na nové klimatické podmienky," povedal Tučník.



Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre so svojím strediskom v Oponiciach je šiestou lokalitou na Slovensku, ktorá sa rozhodla zapojiť sa do projektu Pre jačmeň. "Na výsadbu použijeme vysokokmenné stromy čerešní prevažne starých odrôd na silne rastúcich podpníkoch, konkrétne čerešňu vtáčiu," povedal Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU.



Výsadba ovocných stromov v Oponiciach je tento rok prvou lokalitou, kde sa projekt realizoval. V najbližších dňoch bude nasledovať výsadba ďalších takmer 200 drevín v poľnohospodárskych družstvách Radošinka vo Veľkých Ripňanoch a Devio v Nových Sadoch. Počas roka k nim pribudnú ďalšie tri. Celkovo sa do projektu od jeho spustenia v roku 2022 zapojilo deväť lokalít.



Suchom sú na Slovensku najohrozenejšie oblasti na južnom Slovensku vrátane Žitného ostrova. Na jeden kilogram vypestovaného sladovníckeho jačmeňa sa priemerne spotrebuje 1200 až 1500 litrov vody v závislosti od kvality pôdy, vonkajšej teploty, zrážok či rýchlosti vetra.