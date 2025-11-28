< sekcia Ekonomika
Vlaková linka do Nových Zámkov sa rušiť nebude, potvrdil dopravca
V pondelok 17. novembra sa pred vlakovou stanicou v Zlatých Moravciach uskutočnila protestná akcia.
Autor TASR
Zlaté Moravce 29. novembra (TASR) - Osobná vlaková linka Zlaté Moravce - Nové Zámky sa od 15. decembra s príchodom nového grafikonu rušiť nebude. Potvrdila to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá vlakovú linku prevádzkuje. Obyvatelia regiónu proti avizovanému rušeniu linky protestovali, dopravca chystanú optimalizáciu prehodnotil, informoval Nitriansky samosprávny kraj.
O zrušení vlakového spoja sa začalo hovoriť začiatkom novembra. ZSSK šíriacu sa informáciu nepotvrdila ani nevyvrátila. „V tejto chvíli nemáme uzavretú zmluvu o dopravných službách so štátom na rok 2026. Z tohto dôvodu zatiaľ nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť, ktoré konkrétne trate alebo úseky budú súčasťou nového grafikonu vlakovej dopravy od decembra 2025,“ skonštatovala spoločnosť.
V pondelok 17. novembra sa pred vlakovou stanicou v Zlatých Moravciach uskutočnila protestná akcia. „Týmto protestom sme chceli upozorniť na to, že mesto Zlaté Moravce prichádza o jediné železničné spojenie, ktoré tu zostalo a že sa skomplikuje doprava pre významnú časť obyvateľstva,“ povedal miestny aktivista Samuel Bielik.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe oznámenia o pripravovanom pozastavení železničnej dopravy na trati Zlaté Moravce - Nové Zámky adresoval list dopravcovi, v ktorom žiadal o prehodnotenie rozhodnutia. „Napriek tomu, že aktuálne vyťaženie trate je minimálne, chceli sme poukázať na skutočnosť, že železničná doprava na uvedenom úseku plní viacero spoločensky významných funkcií, ktoré nie je jednoduché nahradiť,“ vyjadrila sa krajská samospráva.
O zrušení vlakového spoja sa začalo hovoriť začiatkom novembra. ZSSK šíriacu sa informáciu nepotvrdila ani nevyvrátila. „V tejto chvíli nemáme uzavretú zmluvu o dopravných službách so štátom na rok 2026. Z tohto dôvodu zatiaľ nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť, ktoré konkrétne trate alebo úseky budú súčasťou nového grafikonu vlakovej dopravy od decembra 2025,“ skonštatovala spoločnosť.
V pondelok 17. novembra sa pred vlakovou stanicou v Zlatých Moravciach uskutočnila protestná akcia. „Týmto protestom sme chceli upozorniť na to, že mesto Zlaté Moravce prichádza o jediné železničné spojenie, ktoré tu zostalo a že sa skomplikuje doprava pre významnú časť obyvateľstva,“ povedal miestny aktivista Samuel Bielik.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe oznámenia o pripravovanom pozastavení železničnej dopravy na trati Zlaté Moravce - Nové Zámky adresoval list dopravcovi, v ktorom žiadal o prehodnotenie rozhodnutia. „Napriek tomu, že aktuálne vyťaženie trate je minimálne, chceli sme poukázať na skutočnosť, že železničná doprava na uvedenom úseku plní viacero spoločensky významných funkcií, ktoré nie je jednoduché nahradiť,“ vyjadrila sa krajská samospráva.