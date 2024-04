Vlakové spojenie medzi Košicami a Kyjevom chcú spustiť do konca roka

Bratislava/Michalovce 11. apríla (TASR) - Priame osobné železničné spojenie medzi Kyjevom a Košicami po širokorozchodnej trati by sa malo spustiť do konca roka 2024. Dohodli sa na tom vo štvrtok na spoločnom stretnutí v Michalovciach vlády Slovenskej republiky a Ukrajiny.



Slovenská strana sa v projekte zaviazala vybudovať nástupište v Haniske pri Košiciach, kde má vlakové spojenie končiť. Slovensko má tiež vybudovať príslušnú infraštruktúru na slovenskej časti železničného priechodu Pavlove - Matovce (v Maťovských Vojkovciach) na vykonávanie hraničných a colných kontrol a tiež zabezpečiť tieto kontroly na slovenskej strane. Vytvoriť tiež má komerčnú kyvadlovú dopravu medzi stanicou Haniska pri Košiciach, letiskom Košice a železničnou stanicou v Košiciach.



Ukrajina má zabezpečiť zmenu štatútu medzinárodného železničného priechodu Pavlove - Matovce zo súčasného nákladného železničného priechodu na osobný a nákladný železničný priechod. Potrebné tiež bude zmeniť štatút medzinárodného priechodu pre motorové vozidlá Užhorod - Vyšné Nemecké po rekonštrukcii hraničného priechodu, aby bol aj peším priechodom.



Obe strany sa dohodli, že zvážia aj zvýšenie objemu nákladnej železničnej dopravy a uprednostnenie využívania prekladiska oboch strán. Pokračovať tiež chcú v modernizácii hraničného priechodu Užhorod - Vyšné Nemecké na ukrajinskej aj slovenskej strane. Pripraviť tiež majú ukrajinsko-slovenskú dohodu o spoločnej kontrole na hraničných priechodoch, ktorá by mala byť podpísaná do konca tohto roka.



Návrh projektu zabezpečenia železničnej osobnej dopravy s Ukrajinou cez pohraničnú stanicu Pavlovo - Maťovské Vojkovce schválila vláda SR koncom marca na výjazdovom rokovaní v Galante.