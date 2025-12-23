< sekcia Ekonomika
Vlakovú dopravu aj počas Vianoc zabezpečia tisíce železničiarov
Dispečerské tímy a zamestnanci v teréne sledujú situáciu v reálnom čase a reagujú aj na prípadné vplyvy zimného počasia.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Prevádzku železničnej dopravy po celom Slovensku aj počas Štedrého dňa a vianočných sviatkov zabezpečia tisíce zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Ako v utorok informoval hovorca národného vlakového dopravcu Ján Baček, na Štedrý deň bude v službe viac ako tisíc zamestnancov. Sú to najmä rušňovodiči, vlakvedúci, dispečeri, pracovníci údržby, technického a administratívneho zázemia, ktorí zabezpečujú bezpečnú a spoľahlivú dopravu aj počas sviatočných dní.
„V čase, keď si mnohí užívame chvíle pokoja s rodinou, stovky našich kolegýň a kolegov sú v práci, aby sa ľudia mohli dostať domov k svojim blízkym,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová. „Verejná služba znamená oveľa viac než poskytovanie spojenia, znamená byť pripravený niesť zodpovednosť za iných bez ohľadu na deň v kalendári,“ dodala.
Dispečerské tímy a zamestnanci v teréne sledujú situáciu v reálnom čase a reagujú aj na prípadné vplyvy zimného počasia. „Vo vianočnom období si rušňovodiči ešte intenzívnejšie uvedomujú, akú zodpovednosť nesú. Nejde len o bezpečnú a dochvíľnu jazdu, ale aj o to, aby sa ľudia včas dostali domov k svojim blízkym a mohli stráviť sviatky pri štedrovečernom stole a vianočnom stromčeku,“ povedal vedúci prevádzky Oblastnej správy depa Zvolen Patrik Novotný.
Sviatočná atmosféra je podľa dopravcu aj vo vlakoch. V reštauračných vozňoch diaľkových expresov si môžu cestujúci dať tradičnú kapustnicu alebo varené víno. „Aj takto sa ZSSK snaží navodiť atmosféru Vianoc pre všetkých cestujúcich,“ podotkol Baček.
ZSSK pripomenula cestujúcim, že vzájomný rešpekt je najdôležitejší nielen počas sviatkov. Hovorí o tom aj kampaň Slušne vlakom. „Ako vlakvedúca vnímam, že aj malé gestá, úsmev či pochopenie dokážu spríjemniť cestu a vytvoriť príjemnú atmosféru vo vlaku. Počas sviatkov sa stretávame s rôznymi príbehmi a emóciami, preto je ľudský prístup o to dôležitejší,“ priblížila Lýdia Pučanová, vlakvedúca ZSSK z Košíc.
ZSSK zabezpečuje železničnú dopravu ako nepretržitú verejnú službu 365 dní v roku. Denne vypraví približne 1800 vlakov a prepraví vyše 200.000 cestujúcich.
