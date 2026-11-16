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Vlaky budú na štátny sviatok 17. novembra premávať ako v pracovný deň
Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili odchod a príchod svojho vlaku na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii ZSSK IDeme vlakom.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú 17. novembra premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovné dni. Deň boja za slobodu a demokraciu zostáva štátnym sviatkom, no nie je dňom pracovného pokoja, upozornil v pondelok dopravca.
„ZSSK preto cestujúcim pripomína, aby pri plánovaní ciest počítali s pracovným, nie sviatočným režimom dopravy,“ informoval jej hovorca Ján Baček. Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili odchod a príchod svojho vlaku na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii ZSSK IDeme vlakom.
„ZSSK preto cestujúcim pripomína, aby pri plánovaní ciest počítali s pracovným, nie sviatočným režimom dopravy,“ informoval jej hovorca Ján Baček. Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili odchod a príchod svojho vlaku na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii ZSSK IDeme vlakom.