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Vlaky budú na štátny sviatok 17. novembra premávať ako v pracovný deň

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Na snímke vlak prechádza železničnou stanicou vo Varíne. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili odchod a príchod svojho vlaku na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii ZSSK IDeme vlakom.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú 17. novembra premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovné dni. Deň boja za slobodu a demokraciu zostáva štátnym sviatkom, no nie je dňom pracovného pokoja, upozornil v pondelok dopravca.

„ZSSK preto cestujúcim pripomína, aby pri plánovaní ciest počítali s pracovným, nie sviatočným režimom dopravy,“ informoval jej hovorca Ján Baček. Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili odchod a príchod svojho vlaku na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii ZSSK IDeme vlakom.
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