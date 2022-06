Vlaky EC budú premávať po pôvodnej trase cez Nové Zámky a Štúrovo

Bratislava 20. júna (TASR) – Od pondelka príde k obnoveniu vedenia prevažnej väčšiny vlakov EuroCity (EC) cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe dohody s dopravcom MÁV START o odklonovej vozbe vlakov kategórie EC v súvislosti s prerušenou dopravou cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo.



Vlaky EC 270/271, 272/273, 274/275, 276/277, 278/279 a 286/287 pôjdu cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo v trase Praha – Bratislava, hlavná stanica – Štúrovo – Szob s následným prestupom v železničnej stanici (ŽST) Szob do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Tá bude zavedená v úseku Szob – Nagymaros a v ŽST Nagymaros bude možný prestup na vlak do cieľovej stanice Budapest Nyugati. Predpokladané meškanie pri príchode uvedených vlakov do ŽST Budapest Nyugati bude podľa ZSSK zhruba 30 minút.



Tento režim bude platiť obojsmerne s tým, že vlaky v smere zo ŽST Budapest Nyugati budú mať posunuté časové polohy odchodu z nepárnej hodiny a 40. minúty na nepárnu hodinu a ôsmu minútu v trase vlaku regionálneho expresu (REX) smer Nagymaros s prestupom do náhradnej autobusovej dopravy v úseku Nagymaros – Szob a následným prestupom v ŽST Szob na kmeňový vlak EC smer Bratislava – Praha. Vlak EC 286 pritom ide v pondelok ešte odklonom cez pohraničnú priechodovú stanicu Rajka.



Vlaky EC 130/131, 280/281 a EN 476/477 zostanú naďalej vedené odklonom cez pohraničnú priechodovú stanicu Rusovce – Rajka bez obsluhy úseku Bratislava – Štúrovo až do obnovenia železničnej prevádzky v postihnutom úseku. Zároveň pri týchto vlakoch dochádza k zmene časových polôh a cieľovej či východzej stanice v Budapešti.



ZSSK súčasne cestujúcich upozorňuje na odklonové vlaky z Bratislavy, hlavnej stanice smer Zvolen, ktoré počas odklonovej vozby ako doplnok k EC vlakom zabezpečujú mimoriadne obsluhu staníc Nové Zámky a Štúrovo.



"Nezjazdnosť trate v úseku Szob – Nagymaros potrvá pravdepodobne podľa vyjadrenia maďarského dopravcu MÁV START až do augusta 2022. Cestujúcim sa za komplikácie v súvislosti s touto situáciou ospravedlňujeme," dodal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.