Vlaky InterCity boli v roku 2019 ziskové, počet cestujúcich vzrástol

Bratislava 28. februára (TASR) – Vlaky InterCity (IC) prevádzkované Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) v komerčnom režime dosiahli v roku 2019 riadny kladný hospodársky výsledok. Zisk za minulý rok predstavuje 206.000 eur. Prevádzkový zisk IC vlakov za vlaňajšok bol 3,2 milióna eur. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Vlaky InterCity si cestujúci obľúbili a ukazujú, že železničná doprava má na Slovensku – tam, kde sú dobré trate – aj komerčný potenciál," poznamenal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. IC vlaky sú v účtovníctve ZSSK vedené osobitne v takzvanom komerčnom režime. Spolu prepravili 817.958 cestujúcich, ich priemerná vyťaženosť predstavuje 75,9 % a priemerné meškanie IC vlakov bolo 3,34 minúty.



"Výsledky vlakov InterCity nám potvrdili to, čo sme očakávali. Pripravujeme zavedenie ďalších komerčných produktov, teda vlakov, ktoré nebudú dotované zo štátneho rozpočtu, ale musia si na svoju prevádzku zarobiť samy," priblížil podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.



Vlaky InterCity boli prvýkrát uvedené do prevádzky v roku 1993. Vznikom ZSSK v roku 2005 ich prevádzka naďalej pokračovala až do januára 2016. Národný dopravca ich opätovne sprevádzkoval po kratšej odmlke v decembri 2016. Odvtedy tento komerčný produkt s minimálnymi obmenami premáva dodnes.