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Vlaky medzi Bratislavou a Zürichom na 4 dni sčasti nahradia autobusy
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne vlakové spojenia a časy prestupov.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Medzinárodné vlakové spojenie medzi Bratislavou a švajčiarskym Zürichom sa dočasne zmení. Od 18. do 21. novembra budú pre práce na železničnej infraštruktúre v Rakúsku a Švajčiarsku vlaky RJX 160 a RJX 167 premávať len v úseku Bratislava hlavná stanica - Ötztal a späť. „Na ďalšej trase budú cestujúci pokračovať náhradnými autobusmi a nadväzujúcimi vlakovými spojeniami,“ informoval v utorok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Zmena sa dotkne vlaku RJX 160 s odchodom z Bratislavy o 6.00 h a príchodom do Zürichu o 15.20 h aj vlaku RJX 167, ktorý má z Zürichu odchod o 12.40 h a príchod do Bratislavy o 21.51 h. Vlaky z Bratislavy do Ötztalu budú premávať podľa platného cestovného poriadku.
Z Ötztalu do Sargansu cestujúcich prepravia náhradné autobusy podľa osobitného cestovného poriadku. Na trase Sargans - Zürich môžu cestujúci pokračovať pravidelnými vlakmi švajčiarskeho dopravcu SBB na linke IC 3. „Vo vlakoch platia lístky ZSSK. Rovnaký spôsob dopravy bude zabezpečený aj v opačnom smere z Zürichu do Bratislavy,“ priblížil Baček.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne vlakové spojenia a časy prestupov. Vzhľadom na náhradnú autobusovú dopravu je potrebné počítať aj s možným predĺžením celkového času cestovania. Aktuálne spojenia vrátane upravených cestovných poriadkov sú dostupné vo vyhľadávačoch spojení na stránkach www.zssk.sk, www.oebb.at a www.sbb.ch.
Zmena sa dotkne vlaku RJX 160 s odchodom z Bratislavy o 6.00 h a príchodom do Zürichu o 15.20 h aj vlaku RJX 167, ktorý má z Zürichu odchod o 12.40 h a príchod do Bratislavy o 21.51 h. Vlaky z Bratislavy do Ötztalu budú premávať podľa platného cestovného poriadku.
Z Ötztalu do Sargansu cestujúcich prepravia náhradné autobusy podľa osobitného cestovného poriadku. Na trase Sargans - Zürich môžu cestujúci pokračovať pravidelnými vlakmi švajčiarskeho dopravcu SBB na linke IC 3. „Vo vlakoch platia lístky ZSSK. Rovnaký spôsob dopravy bude zabezpečený aj v opačnom smere z Zürichu do Bratislavy,“ priblížil Baček.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne vlakové spojenia a časy prestupov. Vzhľadom na náhradnú autobusovú dopravu je potrebné počítať aj s možným predĺžením celkového času cestovania. Aktuálne spojenia vrátane upravených cestovných poriadkov sú dostupné vo vyhľadávačoch spojení na stránkach www.zssk.sk, www.oebb.at a www.sbb.ch.