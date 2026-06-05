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Vybrané vlaky medzi Petržalkou a Viedňou nahradí v časti trasy autobus

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V smere zo Slovenska je pri vybraných vlakoch zabezpečená NAD v úseku Bratislava-Petržalka - Bruck an der Leitha.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Vybrané vlaky linky REX Bratislava-Petržalka - Kittsee - Viedeň - Deutschkreutz sú v časti ich trasy nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD) rakúskeho dopravcu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v piatok informovala s tým, že dôvod obmedzení je na strane rakúskych dopravcov ÖBB a Raaberbahn.

V smere zo Slovenska je pri vybraných vlakoch zabezpečená NAD v úseku Bratislava-Petržalka - Bruck an der Leitha. „Autobusy odchádzajú zo stanice Bratislava-Petržalka v čase pravidelného odchodu dotknutých vlakov a obsluhujú všetky nácestné stanice až po stanicu Bruck an der Leitha. V opačnom smere, teda z Viedne do Bratislavy-Petržalky, je pri vybraných vlakoch zabezpečená náhradná autobusová doprava v úseku Kittsee - Bratislava-Petržalka,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. V náhradných autobusoch platia lístky na vlak.

Aktuálny zoznam vlakov nahradených autobusovou dopravou je zverejňovaný vždy deň vopred vo večerných hodinách na profiloch sociálnych sietí ZSSK, ktoré informujú o aktuálnej dopravnej situácii na slovenských tratiach: napríklad Mastodon. Dopravca cestujúcim odporúča, aby si pred cestou skontrolovali, či sa obmedzenie týka ich konkrétneho vlaku a rátali s dlhším časom cestovania.

NAD bude na časti tejto linky zabezpečovaná do odvolania v réžii rakúskej strany. „ZSSK nemá na vzniknutú situáciu priamy dosah, je však v kontakte s partnerskými dopravcami a hľadá možnosti, ako minimalizovať dosahy na cestujúcich,“ dodal Baček. Spoločnosť bude vývoj priebežne sledovať a o prípadných zmenách informovať prostredníctvom svojich informačných kanálov.
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