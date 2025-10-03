Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vlaky na trati Žilina-Rajec sa vrátia do pôvodného grafikonu

Na snímke prebiehajúce stavebné práce v okolí železničnej stanice v Žiline počas projektu modernizácie železničného uzla v Žiline v pondelok 15. apríla 2024. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Žilina 3. októbra (TASR) - Od nedele 5. októbra začne na trati Žilina - Rajec platiť mimoriadna zmena cestovného poriadku. Všetky vlaky sa vrátia do pôvodných časov, v akých premávali pred začiatkom rekonštrukčných prác na tejto trati v roku 2024. TASR o tom v piatok informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZZSK) Ján Baček.

Doplnil, že dôvodom zmeny je dokončenie nového nástupiska v železničnej stanici Žilina. „Od októbra 2024 na trati Žilina - Rajec premávali náhradné autobusy namiesto vlakov v súvislosti s rekonštrukčnými prácami v stanici. V júli 2025 sa na trať vrátili vlaky ZSSK, avšak ich jazda bola stále ovplyvnená prácami na stanici. Od nedele 5. októbra budú vlaky na tejto trati premávať v pravidelnejších časoch a bez vplyvu prác v okolí žilinskej stanice,“ uviedol Baček.

ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky vo vyhľadávači na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.
