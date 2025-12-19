Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Ekonomika

Vlaky na Ukrajinu budú mať dočasne skrátenú trasu do Čopu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Na linke Košice - Užhorod dochádza k dočasnej úprave prevádzky medzinárodných vlakov R 961 a R 964.

Autor TASR
Košice 19. decembra (TASR) - Na linke Košice - Užhorod dochádza k dočasnej úprave prevádzky medzinárodných vlakov R 961 a R 964. Na základe požiadavky Ukrajinských železníc (UZ) budú tieto vlaky od piatka (19. 12.) dočasne jazdiť len do a z pohraničnej stanice Čop. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

„Dôvodom je neplánovaná rekonštrukcia železničnej infraštruktúry v stanici Čop. Podľa informácií od Ukrajinských železníc má toto opatrenie platiť do ukončenia elektrifikácie trate Čop - Užhorod s predpokladaným termínom do apríla 2026,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.

Obmedzenie sa dotkne vlakov R 964 z odchodom z Košíc o 17.46 h a R 961 s príchodom do Košíc o 12.18 h.

Pre cestujúcich, ktorí chcú pokračovať ďalej do Užhorodu, zabezpečia Ukrajinské železnice náhradnú dopravu elektrickou jednotkou. Náhradná preprava bude nadväzovať na vlaky R 961 a R 964,“ informovala železničná spoločnosť.
.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

Vládny špeciál SR po nehode v Bruseli uzemnili, čaká sa na posúdenie

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester