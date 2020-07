Vlaky RegioJet využilo do Chorvátska už 20.000 cestujúcich

Bratislava 29. júla (TASR) – Približne 20.000 cestujúcich už využilo na dovolenkových cestách do a z Chorvátska a Slovinska vlaky RegioJet za prvý mesiac ich prevádzky. Prvý spoj na trase Praha – Brno – Bratislava – Ľubľana – Rijeka vyrazil 30. júna. Vlaky jazdili najskôr trikrát týždenne, v súčasnosti už premávajú denne v každom smere. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.



Väčšina spojov smerujúcich do Rijeky podľa jeho slov odchádza z Prahy vypredaná. Približne polovica cestujúcich potom využíva v Rijeke nadväzujúce autobusy, ktoré rozvážajú cestujúcich do dovolenkových destinácií na jadranskom pobreží.



Celkovo sa zatiaľ na všetky spoje predalo viac ako 50.000 lístkov. Dopravca podľa hovorcu aktuálne každý deň predá 600 – 1000 nových lístkov na spoje do Chorvátska. Ako priblížil Ondrůj, približne 10 % cestovných lístkov sa predá z a do Bratislavy.



"S vzhľadom na vysokú vypredanosť a obsadenosť spojov má celý projekt vlakov do Chorvátska veľmi priaznivé ekonomické výsledky a RegioJet začína pripravovať prevádzku týchto vlakov už na budúcu sezónu, keď chystá ďalšie novinky," priblížil hovorca. V tohtoročnej sezóne budú vlaky dopravcu jazdiť do Rijeky a Ľubľany do konca prázdnin denne a do 26. septembra trikrát týždenne, pričom v sobotu 26. septembra odíde z Rijeky posledný vlak.