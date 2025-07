Vlaky v Petržalke v noci trúbili pre poruchu na priecestiach

Bratislava 16. júla (TASR) - Nočné trúbenie vlakov v bratislavskej Petržalke spôsobila porucha zabezpečovacieho zariadenia. Tá ovplyvnila nielen staničné zabezpečovacie zariadenie, ale aj funkčnosť ďalších šiestich železničných priecestí v okolí. Rušňovodiči počas trvania poruchy používali výstražné zvukové znamenie, aby zabezpečili bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. V súčasnosti je úsek Bratislava - Petržalka a Rusovce prejazdný a doprava sa vracia do štandardného režimu. V stredu o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.



„Železnice Slovenskej republiky okamžite nasadili všetky dostupné kapacity, aby sa poruchu podarilo odstrániť čo najskôr. Napriek intenzívnemu zásahu sa oprava realizovala až do obedňajších hodín. Porucha bola spôsobená poškodením ochranného relé batérie a samotnej batérie, ktoré bolo potrebné vymeniť za nové,“ uviedli ŽSR.



Podľa železníc boli rušňovodiči povinní počas poruchy používať výstražné zvukové znamenie, aby tak upozornili cestujúcich, motoristov aj chodcov na prichádzajúci vlak. „Je potrebné zdôrazniť, že železnica je obrovský kolos. V jej bezprostrednom okolí sa môžu pohybovať ľudia aj vozidlá a pri výpadku priecestných zabezpečovacích zariadení je použitie zvukových návestí nevyhnutné. Porucha pritom zasiahla hneď niekoľko priecestí súčasne, čím sa riziko nehody výrazne zvyšovalo,“ uviedli železnice.



ŽSR takisto upozornili, že trúbenie vlakov v oblasti bratislavskej Petržalky nie je spôsobené len výpadkom technológie. „V zmysle predpisov ŽSR je rušňovodič povinný opakovane dávať návesť ‚Pozor‘ húkačkou nielen pri technickej poruche, ale aj pri podozrení, že sa v koľajisku alebo jeho okolí nachádza nepovolaná osoba. Tieto opatrenia nie sú zavádzané bezdôvodne, ale slúžia výhradne na zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy a verejnosti a platia až do odstránenia poruchy alebo potvrdenia bezpečnosti priestoru,“ zdôraznili ŽSR.