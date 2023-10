Vlaky z Bratislavy do Viedne budú pre výluku jazdiť len po Marchegg

Bratislava 2. októbra (TASR) - Pre výluku na železničnej trati v Rakúsku budú od 9. októbra vlaky na trati medzi Bratislavou - hlavnou stanicou a Viedňou jazdiť len po Marchegg. V úseku medzi Marcheggom a Viedňou budú vlaky nahradené autobusmi. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Výluka na železničnej trati do Viedne potrvá do 14. novembra.



Vlaky z bratislavskej hlavnej stanice tak budú jazdiť len do stanice Marchegg. Na trase do Viedne budú jazdiť náhradné autobusy. "Vlaky Bratislava hl. st. - Marchegg sú určené výhradne pre cestujúcich do/zo staníc Marchegg a okolia, čomu bude prispôsobená aj ich kapacita," upozornil Kováč.



ZSSK cestujúcim odporúča využiť paralelnú linku REX z bratislavskej Petržalky cez Kittsee do Viedne, ktorá bude premávať bez obmedzení.