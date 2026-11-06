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Vlaky z Trnavy a B. Bystrice sa vrátia na bratislavskú hlavnú stanicu
Výluka, ktorá od septembra ovplyvňovala železničnú dopravu v hlavnom meste, si vyžiadala presmerovanie časti vlakov a úpravy cestovných poriadkov.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Od nedele 22. novembra sa osobné vlaky z Trnavy cez Pezinok a rýchliky Urpín z Banskej Bystrice opäť vrátia na bratislavskú hlavnú stanicu. Umožní to ukončenie výluky výhybiek, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky. „Pre cestujúcich to znamená jednoduchšie cestovanie a obnovenie priameho vlakového spojenia s hlavnou stanicou bez potreby prestupu zo stanice Bratislava-Nové Mesto,“ informoval v piatok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Výluka, ktorá od septembra ovplyvňovala železničnú dopravu v hlavnom meste, si vyžiadala presmerovanie časti vlakov a úpravy cestovných poriadkov. Obnovenie pôvodných trás prichádza takmer tri týždne pred skončením platnosti súčasného cestovného poriadku.
Návrat osobných vlakov na hlavnú stanicu pocítia najmä ľudia, ktorí denne dochádzajú do Bratislavy z Trnavy, Cífera, Šenkvíc, Pezinka, Svätého Jura a ďalších obcí. ZSSK zároveň zachová mimoriadne zastavovanie rýchlikov Považan v Bratislave-Rači, Šenkviciach a Cíferi. Cestujúci tak budú môcť naďalej využívať aj tieto rýchliky, ktoré počas výluky pomáhajú zabezpečovať dopravné spojenie v úseku Bratislava - Trnava.
„Zmena sa dotkne aj ranného rýchlika Považan, ktorý v úseku Trnava - Bratislava prevezme zastavenia osobného vlaku Os 3002. Z Trnavy odíde o 4.37 h, v Cíferi zastaví o 4.44 h, v Šenkviciach o 4.54 h, v Pezinku o 5.00 h a na bratislavskú hlavnú stanicu príde o 5.22 h. Zastaví aj v Báhoni, Pezinku-Grinave, Svätom Jure, Bratislave-Rači a Bratislave-Vinohradoch,“ priblížil Baček.
ZSSK vníma aj upozornenia cestujúcich na vysokú obsadenosť niektorých ranných vlakov, najmä v Pezinku. Obnovenie pôvodných trás zjednoduší každodenné dochádzanie, samo osebe však neznamená obnovenie všetkých spojov, ktoré boli počas výluky dočasne zrušené. Aj preto zostáva zachované mimoriadne zastavovanie Považanov.
Od 22. novembra sa na svoje pôvodné trasy vrátia aj rýchliky Urpín na linke Bratislava - Banská Bystrica, ktoré boli počas výluky presmerované cez stanicu Bratislava-Nové Mesto. Cestujúci z Galanty, Šale, Nových Zámkov, Levíc, Zvolena a Banskej Bystrice tak budú môcť opäť nastupovať a vystupovať na bratislavskej hlavnej stanici. Odchody rýchlikov Urpín z hlavnej stanice budú spravidla v 52. minúte príslušnej hodiny, príchody v ôsmej minúte.
Časť dočasných opatrení zostane v platnosti až do skončenia súčasného cestovného poriadku 12. decembra 2026. Na linke Bratislava - Trnava budú v pracovných dňoch naďalej odrieknuté vybrané popoludňajšie posilové osobné vlaky Os 3051 až Os 3079. Cestujúci môžu využívať ostatné premávajúce osobné vlaky a Považany s rozšíreným zastavovaním.
„Na linke Bratislava - Nové Zámky budú regionálne expresy REX naďalej mimoriadne zastavovať v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove. Do 12. decembra zároveň zostanú v pracovných dňoch odrieknuté vybrané posilové osobné vlaky Os 4750 až Os 4777. ZSSK tak aj po obnovení pôvodných trás zachováva upravené zastavovanie vybraných rýchlikov a regionálnych expresov, aby cestujúci mali počas pretrvávajúcich obmedzení ďalšie možnosti vlakového spojenia,“ vysvetlil Baček.
S návratom vlakov na hlavnú stanicu sa od 22. novembra skončia aj niektoré dočasné opatrenia v integrovanej doprave. Ukončí sa mimoriadne posilňovanie električkovej dopravy zo stanice Bratislava-Nové Mesto a mimoriadne uznávanie cestovných dokladov ZSSK v električkách linky 4 medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a centrom mesta. Rovnako sa skončí mimoriadne uznávanie cestovných dokladov ZSSK vo vlakoch dopravcu Leo Express medzi stanicami Bratislava hlavná stanica a Bratislava-Nové Mesto. V dotknutých úsekoch sa obnoví štandardný režim cestovania.
Výluka, ktorá od septembra ovplyvňovala železničnú dopravu v hlavnom meste, si vyžiadala presmerovanie časti vlakov a úpravy cestovných poriadkov. Obnovenie pôvodných trás prichádza takmer tri týždne pred skončením platnosti súčasného cestovného poriadku.
Návrat osobných vlakov na hlavnú stanicu pocítia najmä ľudia, ktorí denne dochádzajú do Bratislavy z Trnavy, Cífera, Šenkvíc, Pezinka, Svätého Jura a ďalších obcí. ZSSK zároveň zachová mimoriadne zastavovanie rýchlikov Považan v Bratislave-Rači, Šenkviciach a Cíferi. Cestujúci tak budú môcť naďalej využívať aj tieto rýchliky, ktoré počas výluky pomáhajú zabezpečovať dopravné spojenie v úseku Bratislava - Trnava.
„Zmena sa dotkne aj ranného rýchlika Považan, ktorý v úseku Trnava - Bratislava prevezme zastavenia osobného vlaku Os 3002. Z Trnavy odíde o 4.37 h, v Cíferi zastaví o 4.44 h, v Šenkviciach o 4.54 h, v Pezinku o 5.00 h a na bratislavskú hlavnú stanicu príde o 5.22 h. Zastaví aj v Báhoni, Pezinku-Grinave, Svätom Jure, Bratislave-Rači a Bratislave-Vinohradoch,“ priblížil Baček.
ZSSK vníma aj upozornenia cestujúcich na vysokú obsadenosť niektorých ranných vlakov, najmä v Pezinku. Obnovenie pôvodných trás zjednoduší každodenné dochádzanie, samo osebe však neznamená obnovenie všetkých spojov, ktoré boli počas výluky dočasne zrušené. Aj preto zostáva zachované mimoriadne zastavovanie Považanov.
Od 22. novembra sa na svoje pôvodné trasy vrátia aj rýchliky Urpín na linke Bratislava - Banská Bystrica, ktoré boli počas výluky presmerované cez stanicu Bratislava-Nové Mesto. Cestujúci z Galanty, Šale, Nových Zámkov, Levíc, Zvolena a Banskej Bystrice tak budú môcť opäť nastupovať a vystupovať na bratislavskej hlavnej stanici. Odchody rýchlikov Urpín z hlavnej stanice budú spravidla v 52. minúte príslušnej hodiny, príchody v ôsmej minúte.
Časť dočasných opatrení zostane v platnosti až do skončenia súčasného cestovného poriadku 12. decembra 2026. Na linke Bratislava - Trnava budú v pracovných dňoch naďalej odrieknuté vybrané popoludňajšie posilové osobné vlaky Os 3051 až Os 3079. Cestujúci môžu využívať ostatné premávajúce osobné vlaky a Považany s rozšíreným zastavovaním.
„Na linke Bratislava - Nové Zámky budú regionálne expresy REX naďalej mimoriadne zastavovať v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove. Do 12. decembra zároveň zostanú v pracovných dňoch odrieknuté vybrané posilové osobné vlaky Os 4750 až Os 4777. ZSSK tak aj po obnovení pôvodných trás zachováva upravené zastavovanie vybraných rýchlikov a regionálnych expresov, aby cestujúci mali počas pretrvávajúcich obmedzení ďalšie možnosti vlakového spojenia,“ vysvetlil Baček.
S návratom vlakov na hlavnú stanicu sa od 22. novembra skončia aj niektoré dočasné opatrenia v integrovanej doprave. Ukončí sa mimoriadne posilňovanie električkovej dopravy zo stanice Bratislava-Nové Mesto a mimoriadne uznávanie cestovných dokladov ZSSK v električkách linky 4 medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a centrom mesta. Rovnako sa skončí mimoriadne uznávanie cestovných dokladov ZSSK vo vlakoch dopravcu Leo Express medzi stanicami Bratislava hlavná stanica a Bratislava-Nové Mesto. V dotknutých úsekoch sa obnoví štandardný režim cestovania.