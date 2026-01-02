< sekcia Ekonomika
Vlaky ZSSK najazdia 41 miliónov kilometrov, prioritou je bezpečnosť
Národný vlakový dopravca chce pokračovať v efektívnom a zodpovednom hospodárení v nadväznosti na zmluvu so štátom na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Ministerstvo dopravy SR uzavreli čiastkovú zmluvu na rok 2026, ktorá určuje rozsah výkonov približne na úrovni minulého roka, takmer 40,9 milióna vlakových kilometrov a finančný limit vo výške 430,4 milióna eur. Spoločnosť o tom informovala v súvislosti s plánmi v tomto roku.
Národný vlakový dopravca chce pokračovať v efektívnom a zodpovednom hospodárení v nadväznosti na zmluvu so štátom na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme. Rozsah výkonov mu umožňuje plánovať prevádzku aj investície s dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť a zároveň zachovať dostupnosť verejnej železničnej dopravy pre cestujúcich.
„Zameriame sa na bezpečnosť, čistotu, digitálne služby a podporu zamestnancov, najmä rušňovodičov. Pre cestujúcich to znamená spoľahlivejšie vlaky, vyšší komfort a jednoduchšie cestovanie,“ priblížila generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová. „Našou ambíciou v roku 2026 je ponúknuť ľuďom ešte viac dôvodov, prečo si vybrať vlak. Zároveň budeme nasadzovať nové vlaky, modernizovať staršie vozidlá tam, kde je to technicky a ekonomicky efektívne,“ dodala.
Bezpečnosť železničnej dopravy bude jednou z hlavných priorít dopravcu. ZSSK v roku 2026 posilňuje opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť železničnej dopravy na tratiach aj vo vozidlách. „Bezpečnostné štandardy sa posilnia najmä prostredníctvom obstarania a inštalácie záznamových zariadení BlackBox na desiatky hnacích vozidiel, ktoré umožnia presnejšie vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí a kontrolu dodržiavania pravidiel,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Záväzným opatrením vyplývajúcim z vládou schváleného Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku je aj zavedenie kamier pre rušňovodičov. Ich cieľom je ochrana zamestnancov, prevencia incidentov a získavanie objektívnych záznamov pri riešení mimoriadností.
ZSSK pokračuje vo vybavovaní vozidiel palubnými jednotkami európskeho zabezpečovacieho systému ETCS. V roku 2025 už bolo približne 90 % vlakov spoločnosti jazdiacich po tratiach s aktivovaným traťovým ETCS vybavených palubnými systémami. „V roku 2026 sa flotila vozidiel schopných jazdy v režime ETCS ďalej rozšíri, a to aj o nové lokomotívy Siemens Vectron, ktoré sú štandardne vybavené týmto systémom,“ podotkol Baček. Tým sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť dopravy na koridorových tratiach s ETCS.
ZSSK zároveň dokončí externý audit systému plánovania služieb rušňovodičov, ktorý sa zameriava na vyváženosť pracovného času a odpočinku a na dodržiavanie bezpečnostných limitov.
Súčasťou bezpečnostných opatrení zostáva aj pokračovanie spolupráce s Policajným zborom. Policajti majú možnosť cestovať vlakmi ZSSK za symbolický ročný poplatok, pričom časť tohto poplatku za nich uhrádza Ministerstvo vnútra SR. Prítomnosť policajtov vo vlakoch podľa dopravcu prispieva k vyššiemu pocitu bezpečia cestujúcich aj zamestnancov a k prevencii neželaného správania.
Národný vlakový dopravca chce pokračovať v efektívnom a zodpovednom hospodárení v nadväznosti na zmluvu so štátom na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme. Rozsah výkonov mu umožňuje plánovať prevádzku aj investície s dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť a zároveň zachovať dostupnosť verejnej železničnej dopravy pre cestujúcich.
„Zameriame sa na bezpečnosť, čistotu, digitálne služby a podporu zamestnancov, najmä rušňovodičov. Pre cestujúcich to znamená spoľahlivejšie vlaky, vyšší komfort a jednoduchšie cestovanie,“ priblížila generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová. „Našou ambíciou v roku 2026 je ponúknuť ľuďom ešte viac dôvodov, prečo si vybrať vlak. Zároveň budeme nasadzovať nové vlaky, modernizovať staršie vozidlá tam, kde je to technicky a ekonomicky efektívne,“ dodala.
Bezpečnosť železničnej dopravy bude jednou z hlavných priorít dopravcu. ZSSK v roku 2026 posilňuje opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť železničnej dopravy na tratiach aj vo vozidlách. „Bezpečnostné štandardy sa posilnia najmä prostredníctvom obstarania a inštalácie záznamových zariadení BlackBox na desiatky hnacích vozidiel, ktoré umožnia presnejšie vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí a kontrolu dodržiavania pravidiel,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Záväzným opatrením vyplývajúcim z vládou schváleného Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku je aj zavedenie kamier pre rušňovodičov. Ich cieľom je ochrana zamestnancov, prevencia incidentov a získavanie objektívnych záznamov pri riešení mimoriadností.
ZSSK pokračuje vo vybavovaní vozidiel palubnými jednotkami európskeho zabezpečovacieho systému ETCS. V roku 2025 už bolo približne 90 % vlakov spoločnosti jazdiacich po tratiach s aktivovaným traťovým ETCS vybavených palubnými systémami. „V roku 2026 sa flotila vozidiel schopných jazdy v režime ETCS ďalej rozšíri, a to aj o nové lokomotívy Siemens Vectron, ktoré sú štandardne vybavené týmto systémom,“ podotkol Baček. Tým sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť dopravy na koridorových tratiach s ETCS.
ZSSK zároveň dokončí externý audit systému plánovania služieb rušňovodičov, ktorý sa zameriava na vyváženosť pracovného času a odpočinku a na dodržiavanie bezpečnostných limitov.
Súčasťou bezpečnostných opatrení zostáva aj pokračovanie spolupráce s Policajným zborom. Policajti majú možnosť cestovať vlakmi ZSSK za symbolický ročný poplatok, pričom časť tohto poplatku za nich uhrádza Ministerstvo vnútra SR. Prítomnosť policajtov vo vlakoch podľa dopravcu prispieva k vyššiemu pocitu bezpečia cestujúcich aj zamestnancov a k prevencii neželaného správania.