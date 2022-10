Vlaňajší rekord v počte pracovných ponúk tento rok prekonal v októbri

Bratislava 13. októbra (TASR) - Zamestnávatelia vytvorili nový rekord v počte pracovných ponúk, pričom do konca roka zostávajú ešte viac ako dva mesiace. Množstvo inzerátov do Silvestra podľa predpokladov výrazne prekročí hranicu 300.000. Informovala o tom hovorkyňa pracovného portálu Profesia.sk Nikola Richterová.



Dodala, že vlani na ňom spoločnosti uverejnili presne 292.805 inzerátov. Išlo o najvyššie číslo v dvadsaťpäťročnej histórii stránky.



Firmy uverejnili tento rok do 11. októbra už vyše 293.000 ponúk práce. Pri porovnaní uplynulého obdobia tohto roku s rovnakým obdobím vlani je spomedzi 39 sektorov iba jeden, kde webová stránka zaznamenala medziročný pokles.



V oblasti lízing uverejnili na portáli zamestnávatelia tento rok do 11. októbra 227 inzerátov, pričom vlani to bolo o štyri ponuky viac. V ostatných sektoroch počet inzerátov rástol.



"Najvýraznejší rozdiel v počte ponúk oproti minulému roku zaznamenalo školstvo a telekomunikácie," uviedla Richterová. Kým oblasť školstva priniesla vlani za 12 mesiacov necelých 6700 inzerátov, v aktuálnom roku ich počet do 11. októbra narástol na 9280.



Spomedzi konkrétnych pozícií je najvýraznejší nárast pri backend a frontend programátoroch. Kým vlani firmy ani v jednom prípade neuverejnili ročne viac ako 600 ponúk, v prebiehajúcom roku ide v oboch prípadoch už o zhruba trojnásobok, uviedla spoločnosť.



Doplnila, že uchádzačom na Slovensku sa zvyšujú možnosti aj pri najvyhľadávanejších pracovných ponukách. Sektory, o ktoré sa uchádza najväčší počet ľudí, prekladateľstvo a administratíva, evidovali taktiež vyšší počet ponúk ako za celý minulý rok.



Hľadanie práce je jednoduchšie ako vlani aj preto, že sa konkurencia znižuje, konštatuje portál. Tento rok na jednu ponuku práce v prekladateľstve zareagovalo menej ako 32 ľudí, vlani to bolo v priemere 35 uchádzačov. Podobná situácia je rovnako v administratíve či žurnalistike a ďalších veľmi žiadaných oblastiach.