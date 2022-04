Vlaňajší rok bol pre Duslo zložitý, firma však dosiahla zisk

Šaľa 18. apríla (TASR) – Akciová spoločnosť Duslo Šaľa dosiahla za uplynulý rok hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 6.050.000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 5.441.000 eur. Celkové tržby boli v roku 2021 na úrovni 575.762.000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli tržby firmy o 222.645.000 eur, čo bolo spôsobené nárastom predajných cien, ale aj vyšším objemom predaja produkcie spoločnosti, zhodnotila hospodárenie Dusla finančná riaditeľka Kvetoslava Trenčianska.



Minuloročný objem investícií predstavoval 33.791.000 eur. Investičná činnosť v roku 2021 bola zameraná predovšetkým na obnovovacie investície. Ku koncu roka 2021 pracovalo vo firme 1968 zamestnancov na pracoviskách v Šali, Bratislave a Strážskom.



Uplynulý rok hodnotí finančná riaditeľka ako nezvyčajný a zložitý, najmä druhý polrok. "Vôbec prvýkrát v histórii Dusla sme stáli pred rozhodnutím, do akej miery obmedziť alebo úplne zastaviť na neurčitý čas výrobu priemyselných hnojív. V tom čase takýmto spôsobom reagovali viacerí výrobcovia hnojív v Európe na prudký, náhly a nekontrolovaný nárast ceny zemného plynu, ktorý je aj pre nás základnou výrobnou surovinou pri výrobe čpavku," uviedla Trenčianska. Situácia bola podľa jej vyjadrenia vážna, pretože nesúlad aktuálnych cien vstupov a uzatvorených predajných kontraktov hrozil obrovskými stratami. K tomu sa pridal aj nárast cien elektrickej energie, emisných povoleniek, ale aj ostatných anorganických a organických vstupných surovín.



Napriek turbulentným mesiacom sa Duslu podarilo vzniknutú situáciu ustáť. Nemalou mierou k tomu prispelo aj rozhodnutie spred niekoľkých rokov investovať do novej, modernej a efektívnejšej výrobne čpavku. Na prechodné obdobie však bola firma nútená znížiť výrobu čpavku na technologické minimum a začať prísne úsporné opatrenia vo všetkých oblastiach. Postupne sa s istým časovým posunom podarilo zvýšiť predajné ceny hnojív a technických produktov na efektívnu úroveň. Situácia okolo ceny zemného plynu, emisných povoleniek a elektrickej energie je však naďalej veľmi nestabilná.