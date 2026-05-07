< sekcia Ekonomika
Vlaňajšie hospodárenie R. Teplíc skončilo s prebytkom 473.904 eur
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 5.473.133 eur.
Autor TASR
Rajecké Teplice 7. mája (TASR) - Samospráva Rajeckých Teplíc v roku 2025 hospodárila s prebytkom vo výške 473.904 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou takmer štyri milióny eur, po priebežných úpravách hodnota rozpočtu prekročila šesťmiliónovú hranicu. Celkové príjmy mesta vrátane finančných operácií vlani dosiahli 6.136.884 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 5.473.133 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 1,4 milióna eur, a to predovšetkým v oblasti vzdelávania. Najväčšími investíciami minulého roka boli rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne v základnej škole a prestavba materskej školy v miestnej časti Poluvsie.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou takmer štyri milióny eur, po priebežných úpravách hodnota rozpočtu prekročila šesťmiliónovú hranicu. Celkové príjmy mesta vrátane finančných operácií vlani dosiahli 6.136.884 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 5.473.133 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 1,4 milióna eur, a to predovšetkým v oblasti vzdelávania. Najväčšími investíciami minulého roka boli rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne v základnej škole a prestavba materskej školy v miestnej časti Poluvsie.