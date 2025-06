Vlaňajšie hospodárenie Rajca skončilo s prebytkom viac ako 250.000 eur

Rajec 19. júna (TASR) - Rajecká samospráva v roku 2024 hospodárila s prebytkom vo výške 255.416 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na júnovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o rozdelení prebytku, z ktorého takmer 200.000 eur pôjde na splácanie istín dlhodobých úverov.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala rajecká radnica v roku 2024 hospodáriť so sumou 7,7 milióna eur, po jeho úpravách hodnota rozpočtu atakovala deväť miliónov eur. Celkové príjmy mesta napokon vlani dosiahli 8.720.145 eur.



Celkové výdavky za rok 2024 boli v záverečnom účte vyčíslené na 8.255.485 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 250.000 eur. K najvýznamnejším investičným akciám vlaňajška patrilo vybudovanie chodníkov a nového kolumbária na mestskom cintoríne.



Schválením záverečného účtu rozhodli rajeckí poslanci aj o rozdelení prebytku z minuloročného hospodárenia. Viac ako 42.000 eur bude použitých na tohtoročné kapitálové výdavky a suma 198.636 eur poslúži na splácanie istín z dlhodobých úverov. Do rezervného fondu poslanci presunuli čiastku 14.565 eur.