Vlaňajšie hospodárenie Rajeckých Teplíc skončilo s prebytkom

Rajecké Teplice 1. júla (TASR) - Samospráva Rajeckých Teplíc v roku 2024 hospodárila s prebytkom vo výške 265.356 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na júnovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2024 hospodáriť so sumou 3,5 milióna eur, po priebežných úpravách hodnota rozpočtu prekročila štvormiliónovú hranicu. Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 4.624.679 eur.



Celkové výdavky za rok 2024 boli v záverečnom účte vyčíslené na 3.814.302 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 450.000 eur. Najväčšími investíciami minulého roka boli stavebné práce na zariadení pre seniorov Harmónia, modernizácia kotolní v základnej škole a vybudovanie detského ihriska na Školskej ulici.