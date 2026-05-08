Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Ekonomika

Vlaňajšie hospodárenie Turzovky skončilo s prebytkom

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou 9,3 milióna eur, po jeho deviatich úpravách hodnota rozpočtu prekročila 11 miliónov eur.

Autor TASR
Turzovka 8. mája (TASR) - Turzovská samospráva v roku 2025 hospodárila s prebytkom vo výške 621.995 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na stredajšom (6. 5.) rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu.

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou 9,3 milióna eur, po jeho deviatich úpravách hodnota rozpočtu prekročila 11 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť takmer na 100,5 percenta a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 11.378.633 eur.

Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 10.556.989 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 3,1 milióna eur. Najväčšími investíciami minulého roka boli rekonštrukcia ciest v miestnej časti Turkov, vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy a predovšetkým rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje