< sekcia Ekonomika
Vlaňajšie hospodárenie Turzovky skončilo s prebytkom
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou 9,3 milióna eur, po jeho deviatich úpravách hodnota rozpočtu prekročila 11 miliónov eur.
Autor TASR
Turzovka 8. mája (TASR) - Turzovská samospráva v roku 2025 hospodárila s prebytkom vo výške 621.995 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na stredajšom (6. 5.) rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou 9,3 milióna eur, po jeho deviatich úpravách hodnota rozpočtu prekročila 11 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť takmer na 100,5 percenta a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 11.378.633 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 10.556.989 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 3,1 milióna eur. Najväčšími investíciami minulého roka boli rekonštrukcia ciest v miestnej časti Turkov, vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy a predovšetkým rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou 9,3 milióna eur, po jeho deviatich úpravách hodnota rozpočtu prekročila 11 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť takmer na 100,5 percenta a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 11.378.633 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 10.556.989 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 3,1 milióna eur. Najväčšími investíciami minulého roka boli rekonštrukcia ciest v miestnej časti Turkov, vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy a predovšetkým rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.