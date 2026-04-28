Vlaňajšie hospodárenie Žiliny skončilo s prebytkom 6,5 milióna eur
Autor TASR
Žilina 28. apríla (TASR) - Žilinská samospráva v roku 2025 hospodárila s prebytkom vo výške 6.554.108 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na utorkovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o rozdelení prebytku, z ktorého takmer 1,4 milióna eur pôjde do rezervného fondu.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala žilinská radnica v roku 2025 hospodáriť so sumou približne 122 miliónov eur, po jeho úpravách hodnota rozpočtu presiahla 137 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť na 90 percent a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 130.822.215 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 124.268.107 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne osem miliónov eur, čo je len necelá polovica pôvodného plánu. „Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je spôsobené tým, že investičné akcie sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2025 realizované v plnej výške v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vyrovnanie a prebiehajúce verejné obstarávanie,“ skonštatovala hlavná kontrolórka mesta Dagmar Slepičková.
Doplnila, že nezrealizované investície prechádzajú do tohtoročného rozpočtu prostredníctvom zapojeného rezervného fondu a bankových investičných úverov. „Odporúčam schvaľovať investičné akcie v primeranom rozsahu tak, aby ich realizácia bola zabezpečená vo vyššej miere,“ dodala Slepičková.
Schválením záverečného účtu rozhodli žilinskí poslanci aj o rozdelení prebytku z minuloročného hospodárenia. Po odpočítaní nevyčerpaných, účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie bolo k dispozícii 1.693.704 eur, z ktorých 1,37 milióna eur bolo presunutých do rezervného fondu a zvyšok do fondu mobility mesta.
