Vlani bol nárast v predpísanom poistnom, najmä v neživotnom o 4,1 %

Bratislava 18. októbra (TASR) - Vlani bol v SR zaznamenaný nárast v predpísanom poistnom. V neživotnom poistení bol nárast o 4,1 % a v životnom o 0,6 %. Informovali o tom v utorok na konferencii SLASPO fórum 2022 s názvom Nové riziká a výzvy pre poisťovníctvo.



"Asociácia zastrešuje gro poisťovní a pobočiek, ktoré na Slovensku pôsobia. Predstavuje zhruba 95 % trhu, to znamená, že všetci v tomto záujmovom združení sú rozhodujúcimi hráčmi na slovenskom poistnom trhu," priblížil prezident Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Vladimír Bakeš.



Minulý rok rástlo predpísané poistenie automobilov, povinné zmluvné poistenie o 3,3 % a havarijné poistenie o 4,6 %. Nárast bol aj v prípade poistenia proti požiaru a iným majetkovým škodám o 5,3 %, uviedol Bakeš.



Doplnil, že minulý rok malo minimálny rast predpísané životné poistenie. Rástli najmä čisto rizikové poistenia o 20,3 %. Nárast zaznamenali aj v prípade investičných životných poistení o 4,3 %.



Predpísané životné poistenia s podielom na zisku naďalej klesali, a to o 7,6 %. Pokles bol aj u zdravotných poistení o 11,2 %, vyčíslil prezident asociácie.



V neživotnom poistení členovia SLASPO vlani zaznamenali 550.311 poistných udalostí, činí to medziročný pokles z roku 2020 o 10.246 udalostí, čo je 1,83 %. Počet poistných udalostí zdravotného poistenia však v rámci toho narástol o 4605, teda o 3,82 %. Poistných udalostí poistenia proti požiaru a iným majetkovým škodám bolo vlani 79.986, čo je medziročne o 11.095 menej, teda o 12,18 %. Iných neživotných poistení bolo minulý rok 48.109, medziročne ich počet klesol o 3558, čo je 6,89 %, uviedla asociácia.



Doplnila, že poistných udalostí poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bolo minulý rok 119.952, ich počet klesol o 5103, čo je 4,08 %. Poistných udalostí ostatného poistenia motorových vozidiel bolo vlani 177.071, medziročne ich pribudlo 4905, teda 2,85 %.



Hlásených poistných udalostí životného poistenia členov SLASPO bolo vlani 240.233, bol zaznamenaný nárast o 22.543, čo je 10,36 %, vyčíslila SLASPO. Z toho v zdravotnom poistení bolo 55.473 poistných udalostí, medziročne ich počet poklesol o 2799, čo je o 4,8 %.



Počet poistných udalostí životného poistenia s podielom na zisku bolo 90.482, čo je o 13.671 viac, ide o nárast 17,8 %. Poistných udalostí investičného životného poistenia vrátane poistenia viazaného na index bolo vlani 38.861, kde je nárast o 5953, čo je 18,09 %. Poistných udalostí ostatných životných poistení a pravidelných splátok, takzvanej anuity, bolo 55.417, kde je nárast o 5718 udalostí, čo je 11,51 %, uzavrela asociácia.