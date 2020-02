Vlani boli najčastejšie vysielaní pracovníci do Nemecka

Bratislava 6. februára (TASR) - Krajinou, do ktorej zamestnávatelia v minulom roku najčastejšie vysielali svojich zamestnancov, bolo Nemecko. Rovnako do Nemecka najčastejšie smerovali aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré požiadali Sociálnu poisťovňu o inštitút vyslania.



"Ak sa SZČO rozhodne vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ alebo do takéhoto štátu vyšle na prácu zamestnávateľ svojho zamestnanca, riadia sa v oblasti sociálneho zabezpečenia právnymi predpismi tohto štátu. Výnimkou je, ak má byť SZČO alebo zamestnanec do tejto krajiny vyslaný (inštitút vyslania). Vtedy musí SZČO alebo zamestnávateľ o vyslanie požiadať a Sociálna poisťovňa, ak sú splnené všetky podmienky vyslania, danú žiadosť schváli a následne vystaví o tom potvrdenie PD A1," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



V roku 2019 bolo takto vyslaných 51.925 zamestnancov a 39.686 SZČO. Medzi zamestnancami išlo najčastejšie o vyslanie do Nemecka (22.933 prípadov), Česka (7443) či Rakúska (5886). Najviac SZČO žiadalo o vyslanie do Nemecka (24.653), Rakúska (3490) alebo Holandska (2621).