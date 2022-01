ANALÝZA: Vlani v SR vykonali najviac kontrol vozidiel v histórii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) – Vlani bolo na všetkých staniciach technickej kontroly (STK) na Slovensku vykonaných spolu takmer 1,5 milióna technických kontrol vozidiel. To je doposiaľ historicky najvyšší počet. Medzi najčastejšie príčiny, pre ktoré v roku 2021 neprešlo sitom STK najviac áut, patrili problémy s brzdami, osvetlením a podvozkom. Nedostatočne fungujúce brzdy tvorili viac ako polovicu zo všetkých zistených vážnych a nebezpečných chýb. Vyplýva to z analýzy spoločnosti TESTEK, ktorá zabezpečuje zber a spracovanie dát z STK v rámci Slovenska.Po poklese technických kontrol vozidiel v roku 2020 spôsobenom pandémiou a súvisiacimi opatreniami vlani opäť celkový počet technických kontrol zaznamenal nárast, a to medziročne o 3,85 %. V roku 2021 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly v SR vykonaných celkovo 1.496.618 technických kontrol vozidiel. Z toho najviac kontrol bolo pravidelných, ďalšie boli opakované, administratívne či zvláštne.priblížil Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK.Podiel neúspešných vozidiel, zahŕňajúcich vozidlá hodnotené ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé, sa príliš nezmenil. V roku 2019 išlo o 13,03 % kontrolovaných vozidiel, v roku 2020 o 13,58 % a v roku 2021 to bolo 13,22 %.zhodnotil Rybianský.Zo štatistík zistených vážnych a nebezpečných chýb v prípade ľahkých vozidiel (kategórií L, M1, N1 a O2) pri pravidelných technických kontrolách v roku 2021 vyplýva, že najväčším problémom sú brzdové zariadenia, potom osvetlenie a podvozok s príslušenstvom. Podobné je rozdelenie vážnych a nebezpečných chýb ťažkých vozidiel (kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R).dodal Rybianský.