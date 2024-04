Vlani bolo zistených vyše 29.000 zraniteľností v kyberbezpečnosti

Bratislava 16. apríla (TASR) - Vlani bolo zistených rekordných 29.065 zraniteľností v kyberbezpečnosti spoločností. Ide o medziročný nárast o 12,6 %. Najväčší počet bol zaznamenaný u výrobcov Google, Microsoft a Adobe. Najohrozenejším softvérom zostávajú operačné systémy, najmä mobilné. Vyplýva to z katalógu zistených zraniteľností CVE, o čom v utorok informovala spoločnosť GFI Software.



"Rastúci počet a závažnosť zraniteľností vyžaduje, aby spoločnosti mali aktuálny prehľad o využívanom softvéri a zariadeniach vo firemných sieťach. Veľký význam má aj pravidelné skenovanie a automatizovaný patch management. A to platí nielen pre veľké organizácie, ale dnes aj pre malé a stredné podniky," uviedol inžinier predaja riešení GFI Software v spoločnosti Zebra Systems.



Vlani sa zvýšil aj počet tzv. kritických zraniteľností. Priemerná závažnosť všetkých zraniteľností za poslednú dekádu dosiahla skóre 7,6 bodu z maximálnych desať, pričom kritická bola asi každá piata zraniteľnosť.



Softvérovým výrobcom s najväčším počtom zraniteľností sa vlani stal Google, keď prvé miesto medzi najzraniteľnejšími softvérovými produktmi obsadil jeho systém Android. Na ďalších miestach sa umiestnili Microsoft, Adobe, Apple a Oracle. Z operačných systémov popri Google Android, s počtom zraniteľností 1422, bolo najviac zraniteľností zistených vo Windows, macOS, Linux Kernel a Apple iOS. Zo známych aplikácií bolo najviac zraniteľností odhalených v Google Chrome, a to 296, ako aj v Mozilla Firefox či Acrobat Reader.