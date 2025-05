Vlani finančná správa kontrolovala viac, na pokutách ale vybrala menej

Bratislava 6. mája (TASR) - V minulom roku sa viac ako osem z desiatich daňových kontrol skončilo pokutou a dorubenou daňou. Efektivita kontrol sa medziročne zvýšila zo 78 na 81 %, narástol aj ich celkový počet. Napriek tomu štát vybral takýmto spôsobom o takmer 100 miliónov eur menej ako v roku 2023. Daniari sa pri kontrolách zameriavali hlavne na daň z pridanej hodnoty (DPH), pri ktorej registrujú najviac nálezov. Počet kontrol pri dani z príjmu zostáva dlhodobo nízky. Konštatovala to poradenská spoločnosť Grant Thornton na základe výsledkov finančnej správy (FS) za rok 2024.



Podobne ako v predchádzajúcich piatich rokoch, aj minulý rok sa daňoví kontrolóri zameriavali primárne na DPH. Podiel kontrol tejto dane na celkových kontrolách však medziročne mierne klesol, a to z takmer 69 % na vyše 67 %. V oblasti DPH registrovali daňoví kontrolóri aj najviac nálezov, a to 52,7 % z celkového počtu, kým pri dani z príjmov právnických osôb to bolo 44,1 %.



Počet kontrol dane z príjmu bol aj minulý rok veľmi nízky, upozornila poradenská spoločnosť. Kým ešte v roku 2021 cielilo 35 % kontrol na daň z príjmov právnických osôb, v rokoch 2023 a 2024 to bolo už len 14 %.



„Kým ešte pred niekoľkými rokmi sa finančná správa viac sústredila na kontrolu firemných daní z príjmov, v posledných dvoch rokoch sa jej pozornosť zamerala vyslovene na DPH. Tomu zodpovedá aj počet nálezov. Aj keď daniari dosahujú vysokú efektivitu kontrol, ak by sa viac sústredili na kontrolu daní z príjmu, dokázali by získať viac financií. V tejto oblasti, ktorá je dlhodobo zanedbávaná, totiž štát prichádza o významnú časť daňových príjmov,“ zhodnotila partnerka Grant Thornton Silvia Hallová.



Daňoví kontrolóri sú podľa výsledkov za minulý rok aj naďalej aktívni pri kontrole transferového oceňovania, a to predovšetkým pri domácich firmách, na ktoré smerovali tri štvrtiny kontrol. Pri udelených pokutách je však pomer opačný, z celkovej sumy nálezov za transferové oceňovanie vo výške 71,73 milióna eur pripadlo 68,95 milióna eur (96 %) na dcéry zahraničných skupín.



Poradenská spoločnosť poukázala na to, že aj keď počet kontrol pri transferovom oceňovaní medziročne narástol z 95 na 103, dorub dane výrazne klesol. V roku 2023 daniari dorubili za tieto pochybenia sumu 112,6 milióna eur, minulý rok to bolo iba 71,73 milióna eur.



„Firmám odporúčame, aby túto oblasť nepodceňovali. To znamená, že pri predaji tovarov či služieb v rámci spriaznených osôb a firiem je potrebné transakcie náležite zdokumentovať a podložiť benchmarkovou analýzou a ďalšími dôkazmi v závislosti od oblasti podnikania,“ zdôraznila Hallová.