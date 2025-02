Vlani medziročne pribudlo asi 38.700 poberateľov dôchodkov

Bratislava 27. februára (TASR) - Počet poberateľov rozličných druhov dôchodkových dávok vo vlaňajšom decembri medziročne narástol o 38.708, a to z asi 1,42 milióna na 1,46 milióna. Počet vyplácaných rôznych druhov dôchodkových dávok medziročne stúpol o viac ako 45.000. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"SP vyplácala k 31. decembru 2024 takmer 1,82 milióna rôznych druhov dôchodkových dávok. Z nich bolo starobných dôchodkov 1,13 milióna, predčasných starobných 39.055 a invalidných 217.975. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 45.526 vyplácaných penzií," uviedol Kontúr s tým, že k 31. decembru 2023 SP vyplácala 1,77 milióna rôznych dôchodkových dávok.



Najviac poberateľov starobných dôchodkov eviduje SP v Nitrianskom kraji, a to v počte 151.789. Najmenej zas v Trnavskom kraji (122.799). Predčasné starobné dôchodky vyplácala SP v najvyššom počte do Trenčianskeho kraja, a to 6285 poberateľom, v najnižšom do Bratislavského kraja (3075).



Do systému poberateľov dôchodkov pribudlo vlani od januára do decembra 116.909 penzistov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili poberatelia predčasných starobných dôchodkov (38.990) nasledovaní poberateľmi starobných dôchodkov (35.279) a poberateľmi invalidných dôchodkov (17.705).



Údaje z dôchodkového poistenia SP ukázali, že k vlaňajšiemu 31. decembru vyplácala 289.000 vdovských dôchodkov a viac ako 54.000 vdoveckých dôchodkov. Z toho od januára do decembra pribudlo 635 vdov a 1307 vdovcov. SP taktiež vyplácala ku koncu vlaňajška viac ako 20.000 sirotských dôchodkov.



Možnosť pracovať popri poberaní starobného dôchodku sa vo vlaňajšom decembri rozhodlo využiť 155.962 penzistov z celkového počtu asi 1,13 milióna poberateľov starobného dôchodku. "Možnosť pracovať popri poberaní predčasného starobného dôchodku je obmedzená a možná len na dohodu do výšky odvodovej úľavy 200 eur mesačne. Privyrobiť si takýmto spôsobom sa v decembri 2024 rozhodlo 5054 predčasných penzistov," dodal Kontúr.



Pracujú tiež poberatelia invalidných dôchodkov. V decembri 2024 ich bolo približne 106.000 z celkového počtu 217.975 poberateľov invalidných dôchodkov.