Vlani narástol denný počet škodlivých súborov medziročne o 5,7 %

Bratislava 16. januára (TASR) – Za rok 2021 medziročne narástol denný počet škodlivých súborov o 5,7 %. Vyplýva to z dát kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Detekčné systémy spoločnosti odhalili vlani 380.000 škodlivých súborov denne. Nárast podľa expertov koreluje s neustálym zvyšovaním počtu používaných zariadení na celom svete.



Väčšina vlaňajších hrozieb (91 %), ktoré odhalila spoločnosť, sa šírila cez formát súborov špecifický pre operačné systémy Windows. "Avšak v roku 2021 začali kyberzločinci oveľa aktívnejšie šíriť hrozby spojené s operačným systémom Linux. Výsledkom toho bolo zvýšenie počtu zistených škodlivých programov a nežiaduceho softvéru pre Linux, ktorý vzrástol až o 57 %," poznamenali experti.



Viac než polovicu hrozieb tvorili nešpecifikované trójske kone. "Tento typ malvéru je obzvlášť nebezpečný, pretože tieto programy sú navrhnuté tak, aby do zariadenia obete doručili ďalší, sofistikovanejší malvér," vysvetlili odborníci. Ako dodali, vlani vzrástol aj počet tzv. červov, pričom ich podiel dosiahol deväť percent. Tieto programy sa po narušení systému dokážu samoreplikovať a samostatne šíriť. Zvýšil sa aj počet vírusov.



"Počas minulého roka sme v porovnaní s rokom 2020 objavili o 20.000 škodlivých súborov denne viac. Nebolo to však nič neočakávané – online aktivita je stále na vrchole v dôsledku celosvetovo rozšírenej práce na diaľku," okomentoval Miroslav Kořen zo spoločnosti. Vyzdvihol aj nárast počtu používaných zariadení, čo vedie k širším možnostiam pre útočníkov. "V súčasnosti sú preto zvyšovanie digitálnej gramotnosti a aktualizácia bezpečnostných riešení pre používateľov dve mimoriadne dôležité úlohy," dodal Kořen.



V rámci prevencie pred škodlivými súbormi experti radia nesťahovať a neinštalovať si aplikácie z nedôveryhodných zdrojov. "Neklikajte na žiadne odkazy z neznámych zdrojov alebo podozrivé online reklamy," dodávajú experti. Takisto odporúčajú používať silné a jedinečné heslá, neodkladať aktualizáciu zariadenia a na škodu podľa nich nie je ani bezpečnostné riešenie.