Vlani nezamestnanosť klesala, v decembri sa však mierne zvýšila

Bratislava 20. januára (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku sa v decembri zvýšila na 3,81 %. Medzimesačne ide o mierny rast o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížila o 0,07 p. b. Z údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplýva, že počas minulého roka neustále klesal počet uchádzačov o zamestnanie. V pondelok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Rok 2024 sa niesol v znamení poklesu nezamestnanosti. Dokonca sme zaznamenali historicky najnižšie úrovne počtu ľudí bez práce v ére samostatnosti Slovenska. Som presvedčený, že nemalou mierou sa o to postarali aj projekty z dielne rezortu práce, ktoré sme systematicky a cielenie spúšťali minulý rok," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že najviac to bolo viditeľné v krajoch na východnom Slovensku, ale aj v okresoch ako Rimavská Sobota či Lučenec.



Minulý rok klesol celkový počet uchádzačov o zamestnanie o 5727 osôb. Najvýraznejšie zníženie evidovali úrady práce v Košickom kraji o 2333 ľudí a v Prešovskom kraji o 2283. Naopak, v Bratislavskom kraji pribudlo vlani 793 uchádzačov o zamestnanie. V prípade okresov išlo o najvyššie zníženie nezamestnaných v okrese Prešov, a to celkovo o 726. Počty uchádzačov o zamestnanie klesli aj v okrese Trebišov o 539, v okrese Bardejov o 445 a v okrese Spišská Nová Ves o 409 osôb.



"Počet mladých ľudí, ale aj tých v zrelom veku, ktorí boli bez práce, viditeľne v priebehu vlaňajška klesol. Nižší je aj počet dlhodobo nezamestnaných v evidencii uchádzačov o zamestnanie či ľudí s iným znevýhodnením," doplnil generálny riaditeľ ÚPSVaR Peter Ormandy.



V decembri minulého roka klesol medzimesačne aj počet uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov o 3022 osôb. Z evidencie úradov práce ubudlo tiež 5633 dlhodobo nezamestnaných ľudí a 634 mladých vo veku do 29 rokov. Počet uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím sa na konci minulého roka dostal tesne pod hranicu 5000 a medziročne klesol o 363 osôb.



Úrady práce v 12. mesiaci minulého roka zaznamenali celkovo 164.206 nezamestnaných ľudí. V medzimesačnom porovnaní ide o zvýšenie o 1825 osôb. Na trhu práce sa umiestnilo 7222 ľudí a počet voľných pracovných miest bol na úrovni 97.509, čo je medzimesačne o 915 viac. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to celkovo 43.679, a najmenej v Prešovskom kraji, konkrétne 2651. Pre absolventov bolo voľných 45.353 pracovných miest.