Vlani podľa významnosti prevládali poistné udalosti spôsobené požiarom

Bratislava 28. januára (TASR) - Poisťovňa Wüstenrot zaznamenala v uplynulom roku sériu ojedinelých poistných udalostí. Likvidovala prípad stretu cyklistu s medveďom, problémy s reklamáciami, nešťastný omyl policajta v práci a škody na majetku, ktoré z hľadiska významnosti spôsobil najmä požiar. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková.



Okrem marcového požiaru v parkovacom dome v Bratislave na Drieňovej ulici, ktorý bol vo veľkom rozsahu a poistné udalosti zaznamenala aj uvedená poisťovňa, sa v uplynulom období z hľadiska významnosti objavovali aj ďalšie veľké poistné udalosti. "Keď sa pozrieme na rozsah škôd a významnosť poistných udalostí, evidujeme najmä poistné udalosti spôsobené požiarom," uviedla riaditeľka úseku oceňovania a likvidácie poisťovne Jana Kuchtová.



"Požiare rezonovali v poistení bývania aj havarijnom poistení," dodala. Poisťovňa zaznamenala viacero požiarov rodinných domov, vedľajších stavieb na pozemku, no aj bytov.



Okrem požiaru parkovacieho domu v Bratislave boli požiare spôsobené úmyselným zapríčinením tretej osoby, skratom v elektroinštaláciách alebo nabíjačkou od mobilu ponechanou v elektrickej sieti. "Nešťastný bol napríklad požiar bytu, ktorý spôsobil sám poistený, ktorý v dôsledku duševnej choroby pálil v umývadle rôzne predmety, až zbĺkla celá kuchyňa," spomenula Kuchtová.



Jednou z neobyčajných poistných udalostí bolo tento rok zrazenie sa cyklistu s medveďom. Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania poisťovňa zaznamenala zase prípad, keď si v rámci nácviku policajt pomýlil cvičnú zbraň s ostrou a postrelil kolegu.



V oblasti likvidácie právnej ochrany poisťovňa riešila najmä prípady pracovných a susedských sporov alebo sa na ňu obracali klienti s neúspešnými reklamáciami. "Klientke vypadla na dovolenke zo zuba plomba, po návrate to reklamovala u svojej zubárky, tá však až po tom, ako jej zub opravila, začala tvrdiť, že to nebola reklamácia, lebo jej opravovala iný zub," uzavrela Kuchtová.