Vlani pokračoval nárast predaja tovaru s certifikáciou Fairtrade

Bratislava 28. júla (TASR) - V roku 2019 ďalej pokračoval nárast predaja tovaru s certifikáciou Fairtrade. Pokiaľ ide o objem, najviac sa na Slovensku predalo fairtradového kakaa. Takmer o polovicu vzrástol aj objem predanej fairtradovej kávy, každý obyvateľ SR v minulom roku vypil v priemere päť a pol šálky fairtradového espressa. Na porovnanie rok predtým to bolo štyri a pol. Skokanom roka je bavlna s najvyšším percentuálnym medziročným nárastom. Informovala o tom nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko.



"Rastúce predaje znamenajú väčšiu podporu pre pestovateľov týchto surovín v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Len za fairtradový tovar predaný v SR dostali vlani okrem ceny, ktorá skutočne pokrýva náklady ich práce, tiež fairtradový príplatok v objeme viac ako 320.000 eur. To sú peniaze, ktoré môžu použiť na projekty, ako sú budovanie studní, škôl a zdravotníckych zariadení, doprava, investície do efektívnejšieho pestovania a rad ďalších," povedala riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková.



Po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 Fairtrade International umožnila flexibilnejšie nakladanie s fairtradovým príplatkom. "Fairtrade si uvedomuje, že podpora drobných pestovateľov a zamestnancov plantáží je v tejto situácii dôležitejšia ako kedykoľvek pred tým. Na obyvateľa globálneho juhu totiž útlm ekonomiky spojený s narušením medzinárodného obchodu vplýva ešte ťaživejšie ako na nás. Navyše, majú neporovnateľne horšie možnosti, pokiaľ ide o ochranu zdravia a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Preto Fairtrade až do konca septembra 2020 dáva družstvám väčšiu voľnosť v rozhodovaní o tom, akým spôsobom fairtradový príplatok využijú. Časť príplatku tak môžu vyplácať aj priamo pestovateľom ako podporu rodinných rozpočtov," priblížila Malíková.



Za fairtradové produkty, ktoré si vlani kúpili slovenskí zákazníci, získali družstvá farmárov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike na fairtradovom príplatku celkovo vyše 324.000 eur, teda o približne dve tretiny viac ako v roku 2018.



Fairtradovej kávy, ktorá je zrejme najznámejšou fairtradovou surovinou, sa vlani na slovenskom trhu predalo 310 ton, teda o 43 % viac ako v roku 2018. Ide o hmotnosť nepražených zŕn, ktorá zodpovedá asi 249 tonám praženej zrnkovej kávy. Z tohto množstva fairtradovej kávy by sa dalo pripraviť vyše 29 miliónov šálok espressa. To znamená, že každý obyvateľ SR vypil vlani päť a pol šálky fairtradovej kávy. Vo vzťahu k celkovej spotrebe kávy v SR, ktorú udáva Štatistický úrad SR, je podiel fairtradovej kávy 1,48 %, v roku 2018 to bolo asi 1,17 %.



O 58 % vzrástla v roku 2019 na slovenskom trhu spotreba fairtradového kakaa, predalo sa ho celkovo 1019 ton, prevažne vo forme čokolády a cukroviniek.



Známka Fairtrade označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy nastavené medzinárodnou organizáciou Fairtrade International. Zákazníkov informuje o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie. Nákupom výrobkov Fairtrade zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v krajinách globálneho juhu (tzv. rozvojových krajinách). Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia zapojení do systému Fairtrade ešte príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a svojich komunít.