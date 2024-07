Vlani poskytli na podporu rovnosti žien a mužov vyše 127.000 eur

Bratislava 10. júla (TASR) - Minulý rok bolo na podporu rovnosti žien a mužov poskytnutých z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR až 127.225 eur. Dotáciu mohli získať žiadatelia najviac vo výške 20.000 eur. Vyplýva to zo súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2023 z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý vláda vzala v stredu na vedomie.



Z predkladacej správy vyplýva, že cieľom bolo poskytnúť financie na aktivity alebo činnosti, ktoré sú zamerané na rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami, odstraňovanie rozdielov pri odmeňovaní v práci alebo na predchádzanie domáceho násilia. Dotácie zahŕňali aj projekty súvisiace s podporou výkonu rodičovských práv a povinností medzi obidvomi rodičmi.



MPSVR spresnilo, že o dotácie mohli požiadať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, občianske združenia, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na Slovensku.



Vlani prijalo MPSVR dokopy 21 žiadostí na poskytnutie dotácie na podporu rovnosti žien a mužov. Z toho bolo schválených 15 žiadostí a zamietnutých šesť.



Okrem rezortu práce poskytli dotácie na podporu rovnosti žien a mužov aj Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vo výške 769.500 eur a Ministerstvo kultúry (MK) SR v celkovej sume 145.000 eur. Dotácie sa týkali napríklad podpory kultúry osôb so zdravotným znevýhodnením, eliminácie diskriminácie a násilia či posilnenia postavenia žien v spoločnosti.



Projekty na predchádzanie násilia a podpory rodovej rovnosti boli podporené aj zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo výške 603.520 eur. Rezort investícií v júni minulého roka okrem toho vyhlásil ešte ďalšiu výzvu na pridelenie dodatočných finančných príspevkov na realizáciu už existujúcich projektov.