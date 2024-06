Vlani prišlo na Slovensko viac zahraničných turistov

Bratislava 3. júna (TASR) - Počet zahraničných turistov na Slovensku sa vlani medziročne zvýšil. Napriek tomu sa stále nedarí prilákať zahraničných návštevníkov natoľko, aby prenocovali v krajine viac dní. Spolu minulý rok od júna do septembra ubytovacie zariadenia evidovali 6,8 milióna prenocovaní, čo je oproti roku 2022 nárast o 10 %. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informoval štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR Marek Harbuľák.



"Ak si zoberieme do úvahy možno posledných desať rokov, ale aj možno dlhšie obdobie, tak čísla nám ukážu, že pomer domácich je 60 % a cudzincov 40 %. Či budeme hovoriť o návštevníkoch, alebo prenocovaniach, tento pomer chceme v dlhodobom horizonte obrátiť opačne, to znamená, aby k nám prišlo viac zahraničných návštevníkov, dajme tomu na tú úroveň 60 % a domáci tvorili len 40 %," povedal Harbuľák.



Doplnil, že cudzinci utrácajú výrazne viac v porovnaní s domácimi návštevníkmi, čo by mohlo pomôcť ekonomike aj samosprávam. Najviac zahraničných návštevníkov je z Česka, tvorí ich 36,24 %. Potom sú to okolité krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Nemecko a Rakúsko.



"Chceme sa orientovať aj na ďalšie trhy. Veľký potenciál vidíme v Rumunsku, ale aj v severských krajinách. Postupne, ak sa bude rozvíjať aj letecká doprava, tak vidíme potenciál aj v zámorí alebo v ďalších vzdialenejších krajinách západnej Európy," priblížil Harbuľák.



Medzi najnavštevovanejšie regióny podľa neho patrí Prešovský, Žilinský a Bratislavský kraj. V rámci regiónov sú to oblasti ako Vysoké a Nízke Tatry, Orava, Kysuce či Bratislava. V letnom období od júla od augusta tieto destinácie navštívi 30 % jednodňových turistov.



MCRaŠ chce posilniť rozvoj cestovného ruchu aj zavedením digitálnej služby eVisitor, ktorá by zbierala dáta o návštevníkoch na Slovensku v reálnom čase. Služba by mala poskytnúť prehľad o pohybe turistov, navštívených miestach alebo o produktoch, o ktoré majú záujem. Tieto dáta chce rezort prepojiť s ubytovacími zariadeniami, mobilnými operátormi či platobnými inštitúciami. Získať by mal evidenciu o návštevníkoch, ktorí strávia na Slovensku jednu alebo viac nocí.



Tento systém by mal priniesť lepšie podmienky pre podnikateľov a tiež zlepšiť kontrolu kvality poskytovaných služieb od ubytovacích zariadení. Prvou fázou projektu bude podľa Harbuľáka vytvorenie registra podnikateľov, ktorí ponúkajú ubytovanie online. Tieto dáta by mohli potom využívať aj ďalšie oblastné organizácie cestovného ruchu.