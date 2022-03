Vlani sa v SR a ČR vydražili numizmatické predmety za 23,2 mil. eur

Bratislava 5. marca (TASR) – Objem v aukciách predaných historických mincí, bankoviek a ďalšieho numizmatického materiálu na slovenskom a českom trhu vzrástol v minulom roku o 55 % na 23,2 milióna eur. Informoval o tom organizátor medzinárodných numizmatických aukcií, aukčná spoločnosť Macho & Chlapovič.



Dôvodom výrazného nárastu nebol podľa spoločnosti vyšší počet predávaných položiek, ale najmä rastúce ceny numizmatických predmetov. Záujem o numizmatiku rastie dramaticky a odborníci upozorňujú, že cenné predmety ponúknuté v dražbách počas tohto roku budú výrazne drahšie ako vlani.



"Rok 2021 sa niesol v znamení veľkého oživenia, keď aukcionári aj záujemcovia pochopili, že dražby cez internet a telefóny dokázali nahradiť aukcie s osobnou účasťou. Naďalej však aj vlani pretrvávala značná neochota klientov predávať kvalitný materiál, a to aj napriek veľmi významným cenovým nárastom," zhodnotil minulý rok Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.



Hodnota vybraného modelového portfólia vzrástla v porovnaní s rokom 2019 o približne 60 %. "Niektoré predmety však za tieto dva roky zdraželi aj o 500 %," upozornil Macho.



V tomto roku sa podľa neho dá očakávať ešte vyšší dopyt po cenných numizmatických predmetoch, preto ich cena porastie. "Dopyt sa dramaticky zvyšuje a predpokladáme, že zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v Európe spolu s infláciou tento trend v roku 2022 nijako neschladí. Veríme, že sa nám v tomto roku podarí získať cenné predmety zo zahraničia. To, čo však prinesieme, bude výrazne drahšie ako minulý rok," avizoval.



Zdôraznil, že záujem o numizmatiku rastie dramaticky a vnímajú to už aj tí bankári a správcovia portfólií, ktorí doteraz oblasť vzácnych mincí a bankoviek ako relevantnú alternatívnu investíciu nevnímali. "Preto aj v roku 2022 opäť čakáme rekordné objemy, štrukturálne ich však budú znova z veľkej časti ťahať rastúce ceny," dodal.



Spoločnosť Macho & Chlapovič je organizátorom medzinárodných numizmatických aukcií, prevádzkuje numizmatický obchod, obchod s investičným zlatom a striebrom. Poskytuje služby spojené s numizmatikou a investíciami.