Vlani sa v SR ubytoval druhý najvyšší počet turistov od roku 2000

Bratislava 12. februára (TASR) - Na Slovensku sa počas roka 2023 ubytovalo 5,7 milióna hostí, bol to druhý najvyšší počet za posledných 23 rokov. Najviac, vyše 1,3 milióna návštevníkov, sa ubytovalo v Bratislavskom a Žilinskom kraji. K rekordnej návštevnosti z roku 2019 sa ako jediný priblížil Žilinský kraj. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Návštevnosť vzrástla takmer o pätinu (o 18,5 %). Na to, aby sa podarilo návštevnosť dotiahnuť na rekordný turisticky najúspešnejší rok 2019, chýbalo ubytovateľom ešte 11 % (707.000) hostí. Naďalej takmer dve tretiny (3,6 milióna hostí) celkovej návštevnosti, tvorili v roku 2023 domáci turisti. Domáca návštevnosť medziročne vzrástla dvojciferne (o 13 %) a počet ubytovaných obyvateľov Slovenska sa priblížil rekordom z roku 2019 tesnejšie ako zahraničná klientela, chýbalo už len 8 % domácich hostí.



Vývoj cestovného ruchu počas roka 2023 sa niesol najmä v znamení trendu návratu zahraničnej klientely, ich návštevnosť v súhrne za rok vzrástla takmer o tretinu, v SR sa ubytovalo sa 2,1 milióna cudzincov. Ani nárast však nedokázal úplne vymazať prepady zahraničnej návštevnosti z predošlých troch rokov poznačených pandémiou, do hodnôt spred pandémie chýbalo ešte takmer 400.000 (16 %) hostí spoza hraníc.



Regióny sa od seba líšili len mierou zaostávania počtu hostí za najúspešnejším posledným predkovidovým rokom 2019. Jediný kraj, ktorý sa vlani dostal takmer na hodnoty z roku 2019, bol Žilinský kraj. Naopak, v Nitrianskom a Trenčianskom kraji chýbalo ešte približne 20 % hostí. Najnavštevovanejšími regiónmi v roku 2023 boli Bratislavský a Žilinský kraj s približne 1,3 miliónmi turistov. Kým v Bratislavskom kraji bolo 6 z 10 návštevníkov zo zahraničia, v Žilinskom kraji dominovala domáca klientela. Miliónovú hranicu počtu návštevníkov prekročil rovnako aj Prešovský kraj.



V decembri minulého roka navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku 373.000 hostí. Dosiahnutá návštevnosť takmer o 13 % prekonala čísla z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. V porovnaní s turisticky úspešným rokom 2019 však v hoteloch a penziónoch chýbalo stále vyše 14 % hostí, čo v absolútnych číslach predstavovalo viac ako 61.000 návštevníkov. Hostia strávili v hoteloch a penziónoch 841.000 nocí, priemerná doba pobytu predstavovala 2,3 noci.



V štruktúre ubytovaných hostí tvorili takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Ich celkový počet sa medziročne zvýšil o viac ako 12 % a dosiahol 239.000 ubytovaných. Zahraničných hostí oproti minulému roku pribudlo o 13 %, ubytovacie zariadenia na Slovensku využilo 134.000 cudzincov. Z regionálneho hľadiska, medziročne rástla návštevnosť vo všetkých krajoch, ale len Žilinský kraj prekonal aj hodnoty návštevnosti roka 2019. K novému rekordu prispeli najmä cudzinci.