< sekcia Ekonomika
Vlani si Slováci doviezli vyše 61.500 ojazdených vozidiel
Mladšie vozidlá do päť rokov z nich tvorili necelú polovicu.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - V minulom roku bolo na Slovensko spoza hraníc dovezených 61.512 jazdených automobilov. Mladšie vozidlá do päť rokov z nich tvorili necelú polovicu. Tie aj mierne zdraželi, pričom autá za vyše 30.000 eur už tvorili pätinu dovozu. Staršie vozidlá si však stále držia silnú pozíciu, viac ako 10 rokov mala tretina dovezených áut a 9 % dokonca prekročilo vek 18 rokov. Vyplýva to z analýzy odborníkov spoločnosti Aures Holdings, ktorú pripravili z oficiálnych údajov Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Vidíme, že už aj mladšie vozidlá postupne posilňujú svoj podiel na celkovom dovoze, no zatiaľ nedokážu dostatočne vytlačiť staršie autá z tohto segmentu. Tie naďalej tvoria výraznú časť a významne tak ovplyvňujú štruktúru celého sekundárneho trhu,“ priblížila Karolína Topolová, generálna riaditeľka holdingu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA Auto a Mototechna. Poukázala na to, že viac ako polovica vlani dovezených vozidiel mala najazdených vyše 100.000 kilometrov.
Postupné omladzovanie dovážaného vozového parku podľa analýzy v praxi znamená, že počet áut vo veku do dvoch rokov sa vlani medziročne takmer zdvojnásobil a dostal sa na necelých 8000 kusov. Automobily staré do päť rokov tvorili 44 % podiel. Vozidlá vo veku 9 až 12 rokov predstavovali minulý rok skoro 15 % dovozu, autá staré 13 až 17 rokov takmer 14 % a 18-ročné a staršie 9 %.
Čiastočne sa meniaca štruktúra dovážaných áut sa podľa analýzy odráža aj na ich cenách. Mierne klesá počet vyslovene lacných áut za pár tisíc eur, štyri z desiatich však majú stále cenovku pod 15.000 eur. „Nižšie cenové kategórie sú typické pre vozidlá staršie ako 10 rokov, často s vysokým počtom najazdených kilometrov a bez komplexnej servisnej histórie. Pribúda ale dovoz vozidiel s cenovkou presahujúcou 20.000 či 30.000 eur, pričom kategória nad 40.000 eur vzrástla medziročne o takmer 40 %,“ priblížila spoločnosť.
Z pohľadu pohonu pokračuje mierny odklon od stále dominantných dieselových motorov, ktorých podiel vlani medziročne klesol zo 62 % na 54 %. Za nimi sú v miernom vzostupe benzínové motory a hybridy s medziročným rastom o viac ako pätinu. Nasledujú elektromobily, ktorých si vlani Slováci doviezli takmer 5000 a viac než zdvojnásobili ich počet oproti roku 2024.
Dlhodobo najobľúbenejšou karosárskou verziou pri dovoze jazdených automobilov zostávajú kombi, ktoré si držia takmer polovičný podiel. Približne každé desiate auto je MPV alebo hatchback, nasledujú sedany a SUV. Podľa analýzy rastie počet dovezených vozidiel s automatickou prevodovkou, ktoré majú oproti manuálnym navrch približne v pomere 60 ku 40 %.
Ojazdené autá na Slovensko prichádzajú najmä zo západu. Na prvom mieste je Nemecko s vyše 40 % podielom, s odstupom nasledujú Rakúsko, Česko, Taliansko a Belgicko, priblížila spoločnosť.
„Vidíme, že už aj mladšie vozidlá postupne posilňujú svoj podiel na celkovom dovoze, no zatiaľ nedokážu dostatočne vytlačiť staršie autá z tohto segmentu. Tie naďalej tvoria výraznú časť a významne tak ovplyvňujú štruktúru celého sekundárneho trhu,“ priblížila Karolína Topolová, generálna riaditeľka holdingu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA Auto a Mototechna. Poukázala na to, že viac ako polovica vlani dovezených vozidiel mala najazdených vyše 100.000 kilometrov.
Postupné omladzovanie dovážaného vozového parku podľa analýzy v praxi znamená, že počet áut vo veku do dvoch rokov sa vlani medziročne takmer zdvojnásobil a dostal sa na necelých 8000 kusov. Automobily staré do päť rokov tvorili 44 % podiel. Vozidlá vo veku 9 až 12 rokov predstavovali minulý rok skoro 15 % dovozu, autá staré 13 až 17 rokov takmer 14 % a 18-ročné a staršie 9 %.
Čiastočne sa meniaca štruktúra dovážaných áut sa podľa analýzy odráža aj na ich cenách. Mierne klesá počet vyslovene lacných áut za pár tisíc eur, štyri z desiatich však majú stále cenovku pod 15.000 eur. „Nižšie cenové kategórie sú typické pre vozidlá staršie ako 10 rokov, často s vysokým počtom najazdených kilometrov a bez komplexnej servisnej histórie. Pribúda ale dovoz vozidiel s cenovkou presahujúcou 20.000 či 30.000 eur, pričom kategória nad 40.000 eur vzrástla medziročne o takmer 40 %,“ priblížila spoločnosť.
Z pohľadu pohonu pokračuje mierny odklon od stále dominantných dieselových motorov, ktorých podiel vlani medziročne klesol zo 62 % na 54 %. Za nimi sú v miernom vzostupe benzínové motory a hybridy s medziročným rastom o viac ako pätinu. Nasledujú elektromobily, ktorých si vlani Slováci doviezli takmer 5000 a viac než zdvojnásobili ich počet oproti roku 2024.
Dlhodobo najobľúbenejšou karosárskou verziou pri dovoze jazdených automobilov zostávajú kombi, ktoré si držia takmer polovičný podiel. Približne každé desiate auto je MPV alebo hatchback, nasledujú sedany a SUV. Podľa analýzy rastie počet dovezených vozidiel s automatickou prevodovkou, ktoré majú oproti manuálnym navrch približne v pomere 60 ku 40 %.
Ojazdené autá na Slovensko prichádzajú najmä zo západu. Na prvom mieste je Nemecko s vyše 40 % podielom, s odstupom nasledujú Rakúsko, Česko, Taliansko a Belgicko, priblížila spoločnosť.