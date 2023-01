Vlani skončili v ČR desiatky cestovných kancelárií, najmä špecialisti

Praha 14. januára (TASR) - Preplnené pláže a ľudia tešiaci sa po dvoch rokoch na dovolenku pomohli v Česku iba niektorým cestovným kanceláriám. Viaceré v závere minulého roka ukončili činnosť. Ide najmä o cestovné kancelárie, ktoré ponúkali zájazdy do exotických destinácií či kúpeľnú turistiku. Mnohým potom koniec aj dlhoročného podnikania prinieslo opakované zdražovanie povinného poistenia proti úpadku. Informoval o tom portál iDNES.cz.



"Ako cestovná kancelária sme prerušili činnosť. V dôsledku zdraženia poistného sme sa rozhodli, že poistenie na tento rok neuzatvoríme," dozvie sa klient napríklad na kontaktnom čísle cestovnej kancelárie Bohemia Resine z Ústí nad Labem. Prestať s predajom vlastných zájazdov sa od januára rozhodla aj plzenská cestovná kancelária Adria, ktorá sa tak stala iba cestovnou agentúrou, ktorá predáva zájazdy iných. A to napriek tomu, že jej poistenie bude ešte zhruba mesiac platiť.



Ponuka sa zredukovala najmä v období koronakrízy. Zatiaľ čo v roku 2020 podnikalo v oblasti predaja zájazdov viac než 800 cestovných kancelárií, v januári tohto roka môže ubytovanie s dopravou a ďalšími službami zákazníkom samostatne ponúkať 578 spoločností.



Najnovšie zo zoznamu vypadla aj cestovná kancelária Nomád, ktorá sa tri desaťročia špecializovala na mimoeurópske poznávacie zájazdy. Webové stránky kancelárie stále lákajú napríklad na zájazd do brazílskeho Rio de Janeira s návštevou vodopádov Iguacu na brazílsko-argentínskej hranici. Podľa majiteľa Michala Šindelářa však nie je isté, či sa tento rok zájazdy aj uskutočnia, keďže, ako uviedol, cestovnú kanceláriu ponúkli na predaj. Práve špecialisti na exotické a špecifické mimoeurópske destinácie mali s opätovným naštartovaním biznisu problém.



"Pri nadväzovaní služieb nastávajú komplikácie. Je problém s letenkami a spoľahlivosťou letov. Lietadlá na seba nenadväzujú a čakáte, či vás odvezú aspoň na ďalší deň," opísal postcovidovú situáciu v turistických službách v exotických destináciách Šindelář. Podľa neho sa v takejto situácii nedá zaručiť, že ponúkané zájazdy budú dobre zorganizované.



Ťažkosti však nemajú iba cestovné kancelárie, ktoré vozia turistov na opačný koniec sveta. Ambíciu predávať vlastné zájazdy opustila napríklad spoločnosť Bohemia Lázně, ktorá v Karlových Varoch prevádzkuje trojicu kúpeľných hotelov Slovan, Concordia a Kriváň.



"Od 1. januára sme pozastavili činnosť cestovnej kancelárie, už sme iba cestovná agentúra," potvrdila MF DNES Štěpánka Černá z Bohemia Lázně. Aj podľa nej je situácia v kúpeľníctve zložitejšia než v segmente dovolenkových pobytov pri mori.



Mnohým problémy spôsobilo zdražovanie povinného poistenia proti úpadku. Podľa experta na cestovný ruch Stanislava Zímu ide totiž o jeden z najnáročnejších produktov v oblasti poistenia.



"V súčasnosti sa zvyšuje sadzba zaistného a to sa odráža vo vyšších sadzbách poistného pre cestovné kancelárie," povedal hovorca Slavia poisťovne Václav Bálek. Ako dodala konkurenčná poisťovňa ERV, od roku 2019 sa ceny poistenia zvýšili zhruba o pätinu.