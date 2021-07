Vlani Slováci odpracovali týždenne o 7 hodín menej než rok predtým

Bratislava 26. júla (TASR) - V roku 2020 odpracovali Slováci v priemere týždenne o sedem hodín menej než pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Vyčíslila to analytička spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková. Pokles odpracovaných hodín podľa nej súvisel s obmedzovaním prevádzok a výroby. V rámci Európskej únie (EÚ) pritom v prípade Slovenska ide podľa jej slov o jeden z najväčších medziročných poklesov (17 %).



Priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň za celú Úniu vlani poklesol medziročne o 12 %. "Najvyšší pokles bol podľa aktuálnych údajov európskeho štatistického úradu v Grécku či Španielsku, a to takmer až o pätinu. V tesnom závese sa ocitli Portugalsko a Taliansko," podotkla Buchláková.



Analytička poznamenala, že boli aj také štáty, v ktorých došlo len k malej zmene odpracovaných hodín, so znížením o menej ako päť percent, a to vo Fínsku (-4,4 %), Dánsku a Luxembursku (obe -4,1 %) a Holandsku (-3,2 %).



Buchláková vyčíslila, že pred pandémiou odpracovali Slováci zhruba 41,1 hodiny za týždeň, stále však oveľa menej, ako napríklad v susedných krajinách. Napriek tomu, že Grékom sa najviac znížil počet odpracovaných hodín, v "normále" pracujú v priemere vyše 44 hodín týždenne. "Súvisí to s tým, že väčšina pracujúcich je v gastropriemysle a hotelierstve, kde je aj veľa nadčasov," vysvetlila analytička. Na porovnanie dodala, že poľskí zamestnanci odpracujú týždenne 41,4 hodiny, Česi 41,2 hodiny a menej hodín do týždňa ako Slováci odpracujú Maďari (40,3 hodiny).



Ako špecifikovala Buchláková, v rámci dlhodobých štatistík najviac času trávia v práci zamestnanci v poľnohospodárstve, ubytovacích a stravovacích službách. Pandémia však zasiahla najmä tieto sektory. Počas nej, naopak, vzrástol počet hodín strávených v práci v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, a to na viac ako 47 hodín týždenne. Najmenej času v práci v priemere počas týždňa trávili zamestnanci v oblasti vzdelávania, verejnej správy, energetiky či v spracovateľskom priemysle, v priemere do 40 hodín týždenne.