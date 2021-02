Vlani ukončilo podnikanie 39 hotelov a ubytovní, dve stovky pribudli

Bratislava 17. februára (TASR) – Pre pandémiu nového koronavírusu fungujú hotely a krátkodobé prenájmy len vo veľmi obmedzenom režime už takmer rok. Poradenská spoločnosť Bisnode A Dun & Bradstreet Company z dát zistila, že vlani ukončilo podnikanie spolu 39 hotelov, rôznych foriem krátkodobého ubytovania a kempingov na Slovensku. Predstavuje to 1,6 % zo všetkých prevádzok tohto typu na slovenskom trhu. Ich počet však v kritickom roku vzrástol a je výrazne vyšší ako v roku 2018. Horšiu situáciu zároveň evidujú v Českej republike.



Analýza priblížila, že v roku 2020 bolo na Slovensku registrovaných 2480 hotelov, kempingov a prevádzok krátkodobého ubytovania. Medziročne predstavuje toto číslo nárast o 223 poskytovateľov a od roku 2018 je ich viac o 396. Rušenie prevádzok sa však v jednotlivých rokoch pohybuje v desiatkach.



"Vlani napriek veľmi kritickému obdobiu pre tento sektor podnikanie ukončilo 39 z nich, predvlani len o osem menej. Keď však tieto čísla rozmeníme na drobné, vidíme, že podnikanie najčastejšie rušili hotely – celkovo bolo podľa dostupných dát zatvorených 12 hotelov z celkového počtu 699, vznikli však ďalšie štyri nové," ozrejmila analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.



Naopak, vlani podľa analýzy výrazne pribudlo možností na turistické a krátkodobé ubytovanie. Slováci tak podľa oficiálnych dát založili 213 nových ubytovacích prevádzok z celkového počtu 1276, úbytok v objeme bol teda mierny.



Najviac ubytovacích možností pribudlo v Bratislavskom kraji, a to 47, v Žilinskom to bolo 46 a v Prešovskom 30. Najmenej ubytovacích možností pribudlo v Trnavskom kraji, konkrétne 14.



Analýza sa zamerala aj na Česko, kde je situácia o niečo horšia. Z celkového počtu 5338 hotelov, kempingov a rôznych foriem ubytovania tam zanikli vlani viac ako 3 % z nich. To predstavuje 170 prevádzok, o 23 viac ako v roku 2018. Analýza poukázala aj na to, že na Slovensku je vidieť medziročný nárast v počte novozaložených prevádzok, pričom v Českej republike je to skôr pokles. Kým v roku 2018 vzniklo 440 nových možností ubytovania, v roku 2020 ich pribudlo 379.