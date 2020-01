Vlani v 3. štvrťroku klesla zadlženosť domácej ekonomiky

Bratislava 10. januára (TASR) - V treťom štvrťroku minulého roka klesla čistá zadlženosť domácej ekonomiky o 474 miliónov eur, čo predstavovalo 1,93 % v pomere k štvrťročnému hrubému domácemu produktu v tomto štvrťroku. K zníženiu zadlženia prispeli sektory finančných inštitúcií aj domácnosti. Vyplýva to z rýchleho komentára analytikov Národnej banky Slovenska (NBS).



"Z pohľadu inštitucionálnych sektorov prispeli k tomuto vývoju hlavne kladné čisté finančné transakcie finančných inštitúcií, domácností a neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam," priblížili analytici.



Opačný však bol vývoj v sektoroch nefinančných inštitúcií (S.11) a verejnej správy. "Nefinančné inštitúcie zaznamenali v sledovanom období čisté prijaté pôžičky v hodnote 152 miliónov eur. Sektor finančných inštitúcií, naopak hospodáril s čistými poskytnutými pôžičkami vo výške 396 miliónov eur. Stranu aktív naďalej zvyšovali poskytnuté úvery, zatiaľ čo stranu pasív výraznejšie zvyšovali popri prijatých vkladoch aj emitované dlhové cenné papiere," vyčíslili analytici NBS.



Čistá dlžnícka pozícia verejnej správy vzrástla v treťom štvrťroku minulého roka o 153 miliónov eur. "Pričinila sa o to ústredná štátna správa správou dlhových cenných papierov," doplnili analytici.



Zlepšila sa však celková finančná pozícia sektora domácností a neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam, a to o 383 miliónov eur. "Stranu pasív síce opäť zvýšili dlhodobé úvery, ešte výraznejšie však vzrástli položky na strane aktív," dodali analytici NBS.