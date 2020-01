Vlani v druhom polroku bolo zadržaných 1309 falzifikátov bankoviek

Bratislava 27. januára (TASR) - V druhom polroku minulého roka bolo na Slovensku zadržaných 1309 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s prvým polrokom 2019 je ich počet dvojnásobne vyšší. Približne 73% falzifikátov zadržali priamo v obehu. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).



Najväčší podiel falzifikátov vo výške 42,1 % tvorili bankovky nominálnej hodnoty 50 eur, za nimi nasleduje 500-eurová bankovka, ktorej falzifikáty tvorili 18,6% a falzifikáty bankovky nominálnej hodnoty 20 eur tvorili 12,3 %. "Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Dajú sa však aj napriek tomu odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť," priblížila NBS.



Falzifikáty sú od pravých bankoviek ľahko rozpoznateľné použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom, pohľadom a naklonením.



Okrem bankoviek sa falšujú aj mince. V druhom polroku minulého roka bolo na území Slovenska zadržaných 826 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote dve eurá, ktoré tvorili 80,4 % podiel. "Všetky boli zadržané v obehu. Sú to väčšinou falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť," doplnila NBS.



Na rozoznanie falošnej mince sa pritom tiež dá použiť test. V prípade pravej mince je reliéf zreteľný a ostrý. Povrch mimo reliéfu je hladký. V prípade falošnej mince je reliéf často neostrý, málo výrazný. Povrch mince mimo reliéfu je často nerovný, zvlnený a narušený bodkami a linkami. Okrem toho spoj medzi stredom a vonkajším prstencom jedno a dvojeurovej mince je nedokonalý, prípadne sa stred mince uvoľňuje alebo v niektorých prípadoch vypadáva.



Pri kontrole mincí si treba všímať aj jej hrany. V prípade pravých sú ostré kontúry vrúbkovania, falošná minca zvyčajne býva vyrazená nekvalitne, často s odlišným typom písma a s gramatickými chybami. Kontúry vrúbkovania sú neostré.



Test pravosti mincí sa dá vykonať aj pomocou magnetu. Ich stredná časť je mierne magnetická a mince sú ľahko priťahované magnetom. "Ak mincu dáme do zvislej polohy a na jej hranu priložíme magnet, minca pri ľahkom potrasení z magnetu spadne. Vonkajší prstenec pravých jedno a dvojeurových mincí je nemagnetický. Falošné mince bývajú často bez magnetických vlastností, prípadne sú priťahované magnetom veľmi silno. Závisí to od toho, aké kovy boli použité na ich výrobu," dodala NBS. Eurové mince v hodnote 10 centov, 20 centov a 50 centov sú nemagnetické. Mince v hodnote jedného, dvoch a päť centov sú silne magnetické.