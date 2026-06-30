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Svet bohatne rýchlym tempom: Pribudol milión nových milionárov
Celkové osobné bohatstvo na celom svete vzrástlo vlani o 10,8 %.
Autor TASR
Zürich 30. júna (TASR) - Osobné bohatstvo v minulom roku vo svete rástlo najrýchlejším tempom za ostatné roky a globálne pribudlo takmer milión nových dolárových milionárov. Uviedla to švajčiarska banka UBS vo svojej výročnej správe o globálnom bohatstve, ktorú zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkové osobné bohatstvo na celom svete vzrástlo vlani o 10,8 %. V roku 2024 pritom stúplo len o 4,6 % a v roku 2023 o 4,2 %. Rast bohatstva podporilo posilnenie finančných trhov, konštatovala UBS. V roku 2025 bolo „všade viac milionárov ako kedykoľvek predtým“, uviedla banka. Takmer polovicu tohto rastu tvorili Spojené štáty, kde pribudlo viac ako 440.000 nových milionárov. V Európe rast počtu nových dolárových milionárov negatívne ovplyvnilo oslabenie eura, poznamenala švajčiarska banka.
Hoci však bohatstvo vo svete vrástlo, nerovnosť sa od roku 2020 prehĺbila, uviedla UBS. Medián bohatstva vo väčšine krajín klesol, čo ukazuje rastúci rozdiel medzi najbohatšími ľuďmi a širšou populáciou, dodala banka.
Správa UBS analyzuje 56 trhov, ktoré podľa jej odhadov tvoria viac ako 92 % svetového bohatstva.
Celkové osobné bohatstvo na celom svete vzrástlo vlani o 10,8 %. V roku 2024 pritom stúplo len o 4,6 % a v roku 2023 o 4,2 %. Rast bohatstva podporilo posilnenie finančných trhov, konštatovala UBS. V roku 2025 bolo „všade viac milionárov ako kedykoľvek predtým“, uviedla banka. Takmer polovicu tohto rastu tvorili Spojené štáty, kde pribudlo viac ako 440.000 nových milionárov. V Európe rast počtu nových dolárových milionárov negatívne ovplyvnilo oslabenie eura, poznamenala švajčiarska banka.
Hoci však bohatstvo vo svete vrástlo, nerovnosť sa od roku 2020 prehĺbila, uviedla UBS. Medián bohatstva vo väčšine krajín klesol, čo ukazuje rastúci rozdiel medzi najbohatšími ľuďmi a širšou populáciou, dodala banka.
Správa UBS analyzuje 56 trhov, ktoré podľa jej odhadov tvoria viac ako 92 % svetového bohatstva.