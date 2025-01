Vlani vykonal NKÚ 36 kontrol, tento rok sa zameria aj na mýtny systém

Bratislava 24. januára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vykonal minulý rok 36 kontrol, pričom kontrolovaných bolo 183 subjektov. Medziročne ide o nárast o 48 kontrolovaných subjektov. Tento rok plánuje skontrolovať mýtny systém, cestnú infraštruktúru či poskytovanie služieb Slovenskou poštou. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovali predseda NKÚ Ľubomír Andrassy spolu s podpredsedom Jaroslavom Ivančom.



"V minulom roku sme kontrolovaným subjektom dali viac ako 260 konkrétnych vecných odporúčaní, rok predtým sme boli na úrovni 230, ale v roku 2022 sme sa dostali až na úroveň 370. Tých 370 je zapríčinených aj tým, že sme preverovali väčšinou aj miestne samosprávy, mali sme viac kontrolovaných subjektov, kde boli identifikované riziká, a to je premietnuté aj do počtu odporúčaní," uviedol Andrassy.



Vlani predložilo NKÚ vláde tiež desať legislatívnych zmien, ktoré sa týkali odporúčaní na rozpočtové pravidlá, ako upraviť zákon o slobodnom prístupe k informáciám, posilniť systém vnútornej kontroly, zlepšiť fungovanie zdravotníctva alebo stanoviť pravidlá v pôsobnosti vodárenských spoločností.



Tento rok chce úrad skontrolovať podľa Ivanča stav mostov a cestnej infraštruktúry na úrovni ciest prvej triedy a ciest v správe regionálnych samospráv, ako aj investície do tejto infraštruktúry. Kontroly budú zamerané tiež na bezpečnosť železničných priecestí, poskytovanie služieb Slovenskou poštou a opätovne sa úrad pozrie aj na mýtny systém v pôsobnosti Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



V roku 2025 NKÚ skontroluje aj financovanie reedukačných zariadení pre mladistvých do 18 rokov, financovanie systému zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, a to zariadení na výkon trestu, hospodárenie Teplárenského holdingu či vnútorný kontrolný systém Ministerstva obrany (MO) SR, rovnako aj ich letku. Jednou z kontrolovaných oblastí bude tiež zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti na ústredných orgánoch štátnej správy aj financovanie dotačných systémov ministerstiev.



"Ešte samostatne budeme kontrolovať plnenie štátneho rozpočtu, záverečný účet a budeme monitorovať aj programy, ktoré sú deklarované v míľnikoch plánu obnovy," uzavrel Ivančo s tým, že kontrole bude podliehať aj monitoring prínosov konsolidačných opatrení pre štátny a verejný rozpočet. Aktuálne je podľa neho už pripravených 16 kontrolných akcií a ďalších 20 bude realizovaných počas tohto roka.