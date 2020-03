Vlani zaniklo rekordne málo firiem

Bratislava 16. marca (TASR) - Podnikatelia na Slovensku majú na konte ďalší rekord za rok 2019. Nielen že vlani založili najviac podnikov za posledných šesť rokov, a to až 21.443 spoločností, no zároveň zatvorili najmenej firiem za posledných deväť rokov. Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, poskytujúcej ekonomické informácie a analýzy, ukončilo podnikanie počas minulého roka dovedna 3978 spoločností, čo je o 1096 firiem menej ako v roku 2018 a až o 4697 podnikov menej, ako v roku 2015, keď bol počet zatvorených firiem na historickom maxime.



V priebehu minulého roka ukončilo na Slovensku podnikanie 167 akciových spoločností a 3811 spoločností s ručením obmedzeným. "Pokles v počte zrušených podnikov evidujeme už od roku 2016, no výraznejší pokles naznačili dáta v roku 2018, keď podnikatelia zatvorili na Slovensku dovedna 5074 firiem, z toho bolo 200 akciových spoločností a 4874 eseročiek," uvádza analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Celkom opačný trend zaznamenal Bisnode v susednej Českej republike, kde počet nových firiem rapídne klesá a počet zatvorených spoločností, naopak, rastie. "Podnikanie tu vlani ukončilo takmer o pätinu kapitálových firiem viac, ako v roku 2018. Analýza odhalila ďalší zaujímavý fakt. Najviac zrušených firiem v oboch krajinách vzniklo v období krízy, teda v rokoch 2007 až 2012,“ dodáva analytička.



Ku koncu decembra 2019 podnikalo na Slovensku dovedna 289.806 spoločností, z toho 7606 firiem malo štatút akciovky a 282.200 spoločnosti s ručením obmedzeným. Čistý prírastok, teda rozdiel medzi počtom založených a zrušených firiem v minulom roku, predstavuje 17.465 podnikov. Na jednu zaniknutú firmu tak pripadá 5,4 založených spoločností, čo je o 1,5 firmy viac ako v roku 2018 a takmer o tri firmy viac ako v roku 2017.



"Vývoj na slovenskej podnikateľskej scéne pripisujeme optimistickým náladám podnikateľov. Majú väčšiu chuť zakladať nový biznis, čo podporilo aj zrušenie daňových licencií začiatkom roka 2018. Tie zároveň nenútia podnikateľov vymazávať firmy z obchodného registra," uzatvára analytička.